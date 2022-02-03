Романтические приключения — любовный гороскоп на 4 февраля

Сегодня любовные сюрпризы выбьют нас из колеи.

Овен

Для влюбленных Овнов этот день может начаться с навязчивых мыслей, которые, по большей части, окажутся наследием дня вчерашнего. Возможно, им захочется закрыть в разговоре с любимым человеком какую-то деликатную тему. Вечером многие Овны рискуют угодить в ловушку из-за собственной импульсивности.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отказаться от вечерней романтической встречи: вместо ожидаемого удовольствия она принесет неудобства, отдельные приятные и забавные моменты не искупят возникшего дискомфорта. Даже если вы провели в обществе пассии весь день, к вечеру приятное общение лучше свернуть.

Близнецы

Утром для влюбленных Близнецов могут многое значить слова, но к вечеру для них станет важнее действие. В зависимости от ситуации придется чем-то рискнуть - например, стабильностью отношений или уверенностью в будущем. Некоторые Близнецы решатся на двойную игру, доверив окончательный выбор судьбе.

Рак

Утром Раки могут оставаться в любви идеалистами, но вечером наверняка столкнутся с реальностью. В зависимости от ситуации, в любовных отношениях их поджидает драматичный или забавный момент, а также, возможно, какой-то выбор. Звезды напоминают, что от смешного до серьезного сейчас всего один шаг.

Лев

Для влюбленных Львов этот день может быть отмечен цепочкой нестыковок - по большей части, забавных. Утром многих представителей знака способна подвести их эмоциональность или рассеянность. Вечер обещает приключение, которое оба партнера забудут не скоро и которое может дополнительно их сплотить.

Дева

Девам не стоит расслабляться, если с утра они о чем-то условились с любимым человеком: доверительные беседы вечером могут быть забыты при первом же нестандартном и остром повороте событий. К счастью, приключения и заминки сейчас сближают. Все будет хорошо, особенно если у пары есть чувство юмора.

Весы

Сегодня новый поворот в отношениях Весов ожидается вечером. Нестандартная ситуация может как сблизить партнеров, так и вновь разжечь между ними вражду (особенно если один подозревает, что другой подшутил над ним с неким умыслом). Насколько все серьезно, смогут разобраться только сами влюбленные.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам ловить минуты любовной гармонии до наступления вечера. Не стоит планировать романтическое свидание на поздний час: в приятные планы вмешаются обстоятельства и все повернется не так, как хотелось. Отправлять любовное послание и говорить важные слова лучше утром.

Стрелец

Утром и днем Стрельцы останутся под властью любовных мечтаний, но вечером многие из них решат воплотить свои фантазии в реальность. К сожалению, на этом пути их поджидают нештатные ситуации, порой смешные, а порой драматичные. Стрельцам, стремящимся к идеальному свиданию, лучше отложить инициативу.

Козерог

Утром лучшим видом общения для влюбленных Козерогов станет интригующая переписка, где они - в роли ведущих. Вечером вступайте в любовную игру лишь в том случае, если уверены в своем эмоциональном равновесии. Допустив промах, не суетитесь: попытка срочно его загладить приведет к затягиванию силков.

Водолей

Сегодня вечером влюбленные Водолеи станут предприимчивее. Возможно, стать активнее их вынудят обстоятельства. Ситуация окажется более запутанной и неоднозначной, чем им хотелось бы. Возможно приключение или помеха планам. Важно не потерять внутренний стержень и сохранить верность своим принципам.

Рыбы

Сегодня Рыбы в ладу с партнером, в гармонии с собой и в согласии со своей судьбой - но лишь до наступления вечера. В конце дня наиболее импульсивные Рыбы рискуют поддаться искушению ложным стартом и получить совсем не тот результат, на который они рассчитывали. Не время для любовной инициативы.