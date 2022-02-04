Снимаем маски — любовный гороскоп на 5 февраля

Сегодня у нас получится узнать нашего партнера с совершенно другой стороны.

Овен

Сегодня Овны отчаянно нуждаются в любви, но порой сами же ей вредят. Требуя от партнера ясности, они часто ведут себя двойственно, а ожидая от него дипломатичности, сами идут напролом. Им стоит помнить, что вспышка страсти сейчас легко переходит в ссору, а вот обратная трансформация менее вероятна.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает быть разборчивее при общении с представителями другого пола: велик риск втянуться в сомнительную и порой небезопасную игру, которая оставит у них неприятный эмоциональный осадок или другие «метки на память». В постоянных союзах важно с юмором встречать недоразумения.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит увлекаться в любви легкостью и спонтанностью: игра, подсказанная минутным вдохновением, может оказаться игрой с огнем. Не стоит прибегать в делах сердечных и к поддержке друзей: сейчас их помощь может добавить проблем или поставить в двойственное рискованное положение.

Рак

Сегодня Ракам важно поддерживать в своих личных отношениях оптимальный баланс, памятуя о прежних уроках. В любовной игре нужно «передавать мяч», а в совместных делах делегировать инициативу. Разделяя с партнером его трудности, не пытайтесь исправить за него его промах, если таковой имел место.

Лев

Сегодня влюбленных Львов не смущают препятствия, возникающие на их пути. Даже в самой сложной ситуации обстоятельства будут радовать ясностью, а задача - конкретикой, не придется гадать и метаться в сомнениях. Отличный день, если вы хотите проверить своего партнера на смелость или находчивость.

Дева

Сегодня Девы могут пройти в любви через небольшой кризис, который заставит их мыслить оперативно, неординарно и даже с долей юмора. Возможно, он будет связан с деньгами, разницей вкусов или с каким-то сексуальным нюансом. Чем быстрее они отыщут нетривиальное решение, тем короче окажется заминка.

Весы

Сегодня Весам предстоит поддерживать в своих отношениях равновесие. Звезды говорят, что сейчас оно недостижимо без встречных усилий: сколько бы ни старался один из партнеров, его усилия будут пропадать впустую без поддержки другого. Важно как можно быстрее нейтрализовать возникающие разногласия.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с недоразумением или осечкой, пытаясь помочь любимому человеку или произвести на него впечатление. Не исключен и обратный вариант, когда у Скорпионов вызывает вопросы или неприятие чужое активное поведение. Лучше воздержаться в этот день от спонтанных импульсов.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы движутся в верном направлении, но их старания дают переменный или неполный результат. Звезды уверяют, что в этот день невозможно избежать помех, и советуют довольствоваться полученным эффектом. Лучше не вручать в этот день подарки и избегать затратных форматов свиданий.

Козерог

Сегодня любовные истории многих Козерогов в одной из неприятных фаз - фазе двойственности, и это лишает их уверенности в себе. Звезды советуют им сдерживать страсти и не поддаваться на провокации, побуждающие к немедленному действию. Лучше выйти из игры, в которой нет однозначных рычагов влияния.

Водолей

В этот день звезды не обещают влюбленным Водолеям ровного развития событий - но дают возможность сохранить самообладание и личное достоинство, самоустраниться или скрыть свои переживания. Стоит помнить, что, сделав один шаг, сегодня нужно делать второй, с риском попасть в ловушку и сделать ошибку.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сейчас не лучшее время для романтических эскапад. Многим Рыбам обстоятельства предлагают, словно в насмешку, чуждый им стиль поведения, который им трудно принять и успешно выдержать. Велика вероятность «споткнуться» и мысленно сдать назад уже на первом шаге свидания.