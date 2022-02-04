Не стоит брать на себя лишнее — гороскоп на 5 февраля

5-6 лунные сутки. Сегодня положение Луны добавляет энергии на коротких дистанциях.

День побуждает совершать хитроумные маневры, искать альтернативы и сравнивать варианты. Придется набрать темп и многое делать на ходу, порой совмещая задачи. Подстегнет атмосфера спешки, суеты, двойственности, выбора или острой конкуренции. Возможны капризы, жесткие розыгрыши, вспышки агрессии. Возрастет риск травм, ссор, дорожных происшествий, нагрузок на службы экспресс-доставки и группы быстрого реагирования. Важно профессиональное мастерство. Сохранить контроль над ситуацией поможет друг, коллега или независимый наблюдатель.

Овен

Сегодня Овны рискуют столкнуться с последствиями своего поведения. Им может создать проблемы сочетание импульсивности, целеустремленности и нетерпения, а также двойственность позиции. Попытавшись обхитрить людей или судьбу, многие Овны «перехитрят сами себя». Возможно обострение конкуренции, конфликт с начальством или партнерами. Страховку даст профессионализм, план, помощь от друга или коллеги.

Телец

Тельцам стоит быть осмотрительнее в делах и в пути, внимательнее выбирать себе партнеров и помощников, транспорт, техническое оснащение. Приключения этого дня небезобидны, могут усложить вам жизнь или ударить в ваше слабое место. Ошибки вероятнее не в стратегии, а в сиюминутной тактике. Неверный выбор, легкомыслие или недосмотр чреваты дорожным происшествием либо попаданием в другую историю.

Близнецы

В эти сутки Близнецам не стоит пренебрегать азами техники безопасности, она не будет лишней даже в самом простом деле. Не стоит забывать про финансовые предосторожности - особенно если речь идет о взносах, налогах, инвестициях, кредитах, исках или штрафах. В любой момент возможен сюрприз, добавляющий хлопот и расходов. В затратную авантюру могут втянуть друзья, партнеры, кредиторы или должники.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам внимательнее выбирать стратегию и тактику. Неверный выбор плохо отразится на их семейных отношениях, брачном союзе, деловом партнерстве или карьерном положении. Если неловкая ситуация уже создана в прошлом, важно не усугублять ее новым опрометчивым шагом. Право на инициативу и на ошибку сейчас лучше предоставить другим - например, своему руководству или конкурентам.

Лев

Львам звезды напоминают, что сегодня любое дело может оказаться сопряжено с трудностями. Быстро преодолеть их поможет собственное мастерство, грамотная подготовка или хороший сервис. Приключения этого дня (в том числе дорожные) имеют познавательную ценность: в процессе исправления ошибки или взятия барьера есть шанс научиться чему-то полезному, отточить прикладной навык или расширить кругозор.

Дева

Девам стоит вплоть до ночи быть начеку: в любой момент может возникнуть нештатная ситуация, требующая действовать быстро и ловко. Поможет опыт, системная поддержка, искусная финансовая или деловая политика, присутствие коллеги или друга (особенно если речь пойдет о здоровье, технике, питомце или программном обеспечении). Если дела идут гладко, возможен короткий кризис в любви или творчестве.

Весы

Сегодня Весам предстоит ловко поддерживать динамический баланс в значимых для себя отношениях. В зависимости от ситуации это может быть деловое сотрудничество, личный союз, взаимодействие с членами семьи, домочадцами или наемным персоналом. Ради слаженной совместной работы с минимальными потерями знакомое недоразумение лучше не доводить до стадии ссоры, а нейтрализовать или превратить в шутку.

Скорпион

На этот день Скорпионам не стоит планировать отдых или строить обширные планы: скорее всего, придется на время сузить кругозор и энергично заняться несколькими взаимосвязанными задачами. Возможны срочные хлопоты в связи с работой, здоровьем, питомцами, мелким ремонтом, поиском помощи, оказанием услуг. Не обойтись без компромисса, поиска баланса или альтернативы. Вероятна короткая командировка.

Стрелец

Сегодня Стрельцов сбивают с верного пути досадные помехи. Многие Стрельцы столкнутся с материальным, техническим или другим затруднением, с двойственной ситуацией в игровой тактике, в бизнесе, любви или в деле, связанном с детьми. Возможны осечки в ходе поездки, тренировки, свидания, сделки. Есть риск коротких ситуативных споров и конфликтов. При заминке важно делать быстрый и прагматичный выбор.

Козерог

Сегодня для Козерогов опасны собственные спонтанные импульсы, которые в любой ситуации и сфере сделают их положение более шатким. В этот день для них работает принцип «чем меньше активности, тем меньше ошибок». Им стоит отказаться от инициатив и искуснее управлять своей реакцией на внешние события, включая домашние. Неплохо иметь свой независимый способ контроля над ними (например, материальный).

Водолей

Сегодня звезды предупреждают Водолеев о вероятности осложнений в делах и в пути. Возрастает риск дорожных происшествий, технических осечек, разногласий с попутчиками, помощниками, сервисами. Вероятны подмены, развороты, неприятные сюрпризы, заминки при выборе направления, перевозке, доставке. При этом не все дела можно отложить, возможна срочная командировка или потребность в экстренной помощи.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не поддаваться порыву и отложить любые начинания, если есть такая возможность. Этот день дает поле для активности, но не обещает ни стабильного настроения, ни однозначного прочного результата. Не исключено, что после первого шага захочется передумать и отыграть ситуацию назад, но с неизбежными потерями. В рутинных делах возможен непредвиденный момент конфликтности и нервозности.