Уровень доходов возрастет — финансовый гороскоп на 5 февраля

Мы можем найти хорошую подработку или к нам поступят выгодные предложения.

Овен

Удачный день для тех Овнов, кто в работе привык полагаться только на свои силы и мастерство. Звезды благоприятствуют вам в проведении неофициальных деловых встреч, секретных переговорах. Можете рассчитывать на помощь от покровителя, который ранее оказывал вам поддержку. Успешно идет оформление причитающихся вам по закону выплат: компенсаций, субсидий, налоговых вычетов и льгот.

Телец

Разумная и взвешенная позиция Тельцов позволит добиться успеха в работе. Хорошо заниматься среднесрочным планированием и проектно-конструкторской работой. Неформальное общение, равно как и дружеские связи, будут способствовать успеху. Очень важно поддерживать в себе оптимистический настрой и верить в удачное стечение обстоятельств.

Близнецы

Близнецы смогут приумножить свои финансовые возможности за счет более согласованной работы с непосредственным начальством. Чем доверительнее будут эти отношения, тем результативнее ваш труд. Вам могут поручить провести неофициальное расследование. Могут вырасти неофициальные доходы от частной подработки. Можно подавать объявления с предложением соответствующих услуг.

Рак

У Раков настало время подумать о перспективах развития своего бизнеса. А для этого нужно уметь хорошо ориентироваться в конъюнктуре современного бизнеса и быть достаточно образованным человеком. Вот на учебу и развитие контактов и следует направить свою активность. Помните, что главный ваш ресурс – это вы сами. И чем более квалифицированы вы будете, тем выше результативность.

Лев

В первой половине дня Львы могут рассчитывать на взаимовыгодные контакты с партнерами, живущими в других регионах. Ускоренным темпом идет деловая переписка. Служебные командировки имеют неплохие перспективы. Те, кто работают на вахте, смогут хорошо себя проявить. Удачно проходят экзамены, презентации, выставки, рекламные акции, юридические консультации.

Дева

Девам рекомендуется вести переговоры о партнерском сотрудничестве. Также это хороший день для проведения рекламных мероприятий с целью привлечения массового клиента к своим услугам. Можно подавать исковое заявление или организовать встречу с оппонентом для мирового соглашения. Если у вас были неофициальные деловые отношения с некоторыми партнерами, то самое время для их оформления соответствующим договором.

Весы

Типичные Весы смогут добиться отличных результатов в работе, благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям. Удача ожидает всех тех, кто занят умственным трудом в сочетании со знанием техники и механизмов. Например, вы преуспеете в деле ремонта электроники и в мелком ручном труде. Хорошо проявят себя изобретатели и рационализаторы.

Скорпион

Прекрасный день для Скорпионов, чья деятельность связана с творчеством и сферой услуг. Попробуйте по-новому взглянуть на ставшую уже давно привычной работу. Наверняка вы найдете в ней те нюансы, на которые раньше не обращали внимание. Это позволит вам усовершенствовать свой труд. Преуспевают те, чья работа делает клиентов красивее и здоровее.

Стрелец

Для Стрельцов в этот день крайне важно доводить до полного завершения начатые дела. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня, даже если вам придется ради этого задержаться на работе. Преуспеют офисные служащие, работники складов, магазинов, оптовых баз. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности.

Козерог

В первой половине дня у Козерогов будет хороший шанс для того, чтобы провернуть сделку с недвижимостью или отыскать покупателя. Вторая половина дня складывается удачно для розничной торговли, транспорта, деловых контактов и работы с документами. Вы сможете легко договориться о сотрудничестве с любым человеком. Активнее используйте свои деловые связи для быстрого решения вопросов.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня ожидается много деловых контактов, поездок, телефонных переговоров. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто получает доход от использования ресурса недвижимости: занимается сделками с недвижимостью, а также арендует помещение для ведения бизнеса. Преуспевают строители и коммунальщики.

Рыбы

В начале дня Рыбы могут получить выгодный заказ или каким-то образом повысят уровень доходов. Вторая половина дня благоприятствует укреплению и развитию деловых связей. Работники социальных служб, транспорта и связи почувствуют улучшение в делах. Это хороший день для получения новых знаний и обмена опытом со знающими опытными коллегами.