Даже не думаем о работе — финансовый гороскоп на 6 февраля

Очень полезно в этот день не только не работать, но и не думать о делах.

Овен

Овнам хорошо заниматься благоустройством помещений, закупать строительные и отделочные материалы, приобретать офисную мебель, торговое и производственное оборудование. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе и сельском хозяйстве. Вы сможете извлечь материальную выгоду из своего служебного положения.

Телец

От Тельцов звезды ждут, прежде всего, проявления личной инициативы в делах. Только при соблюдении этого условия вы можете быть уверены в успешности этого дня. Особенно значение приобретают работа с информацией и деловые связи. Успешно проходит профессиональное обучение. Хорошее время для контактов, расширения и укрепления деловых связей.

Близнецы

У многих Близнецов сегодня может сложиться напряженная ситуация с финансами. Вы можете ощутить нехватку оборотных средств для финансирования текущих потребностей. Звезды советуют вам искать дополнительные источники дохода помимо основной работы. Можете рассчитывать на преференции в виде доплаты за питание в рабочее время.

Рак

У Раков в этот день могут обостриться противоречия с деловыми партнерами. Однако не все так безнадежно. Ищите посредника, с которым у вас хорошие дружеские отношения. Вместе с тем это не лучшее время для делегирования своих полномочий партнерам, напарникам. Также это хороший день для работы в составе группы, большого коллектива, над неким масштабным проектом.

Лев

У Львов удачный день для стабильной и методичной работы над выполнением плановых заданий. Особенно успешно этот день сложится для руководящих работников. Вы сможете проявить свои администраторские и организационные таланты. Ваших волевых решений ждут подчиненные. Именно вы способны будете направить их энергию в позитивное русло.

Дева

У Дев сегодня прекрасное время для служебной командировки и вообще для любых дальних поездок. Бизнесменам рекомендуется направлять свою энергию на экономическую экспансию и расширение сферы деятельности. Если у вас остаются неурегулированными юридические проблемы, то сегодня вы сможете успешно все решить.

Весы

От Весов звезды ждут смелых, решительных, и иногда рискованных поступков. Многие вопросы найдут позитивное решение только если их продавить волевым и силовым путем. Это хорошее время для работников кредитно-финансового сектора экономики, страхового и охранного бизнеса. Шансы на рост доходов возрастают.

Скорпион

Ресурсы других людей сегодня могут оказаться в распоряжении Скорпионов. Речь идет о сотрудничестве с деловыми партнерами, обслуживании клиентов, консультациях и любых видах содействия в делах. Возможно, вам потребуется воспользоваться своей кредитной картой для срочной дорогостоящей покупки. Рекомендуется чаще прислушиваться к мнению партнеров и, по мере возможности, отдавать им инициативу в делах.

Стрелец

У Стрельцов в этот день улучшается психологический климат в трудовом коллективе. Вы можете почувствовать, что отношения с коллегами стали похожи на отношения в большой дружной семье, где царит гармония и взаимопомощь. Это все положительно отразится на уровне ваших доходов. Старайтесь придерживаться графика работы и используйте рационально свое рабочее время.

Козерог

Козерогам сегодня не обойтись в делах без творческого подхода. Старайтесь в любой работе увидеть что-то новое, не бойтесь экспериментов. Можно пробовать себя в новых профессиях. Хорошо идут дела у работников гостиничного бизнеса, устроителей выставок, конкурсов, спортивных соревнований. Для высокой результативности труда требуется личная свобода.

Водолей

У Водолеев, работающих в офисе, хорошее время для благоустройства рабочего места. Это также касается производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Успешно развивается семейный бизнес и дистанционная работа на дому типа фриланса. Старайтесь не ввязываться в тайные дела. Берегите свою деловую репутацию и ведите себя открыто.

Рыбы

У многих Рыб в этот день усилится желание путем финансовых спекуляций получить прибыль. Звезды утверждают, что хотя это и рискованно, но вполне реально для вас. Для успеха необходимо тщательно работать с информацией. Укрепляйте и расширяйте деловые связи. Торгово-закупочная деятельность может принести вам рост доходов.