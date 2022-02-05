Наш язык станет нашим врагом — гороскоп на 6 февраля

6-7 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Меркурия и Плутона чревато выбросом негативных эмоций.

День создает сложности в общении, провоцируя чрезмерную критичность, язвительность, прямолинейность, агрессивность, черный юмор и сарказм. Вместо деликатности велик соблазн «резать правду-матку». Именно вербальную форму примет психологическое давление. Возможны неприятные новости или слишком негативная реакция на них. Не лучший день для долгих конструктивных переговоров, для попытки получить одобрение и сочувствие.

Овен

Овнам важно найти источник хорошего настроения, иначе их вплоть до ночи могут одолевать неприятные мысли. Также сегодня возможны сложности в общении: не исключено, что предметом беседы будут вчерашние напряженные события и в центре внимания окажется неоднозначное поведение самих Овнов. В этот день лучше не начинать переговоры, особенно о работе и материальных проблемах. Нежелательны поездки.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам снизить нагрузки. Не рекомендуются активные контакты и поездки. В вынужденных путешествиях, включая короткие прогулки, не помешает осторожность, не стоит посещать потенциально опасные маршруты и темные места. Нежелательно вести переговоры и делиться секретами. Если пришли неприятные вести издалека, лучше оценить их завтра: возможно, все не так плохо, как кажется.

Близнецы

Близнецам не стоит планировать на этот день развлекательные мероприятия, а также рассчитывать на легкое приятное общение. Любой разговор может свернуть в неприятное русло и оставить негативный осадок. Могут огорчить известия от друзей. В то же время есть шанс узнать что-то важное или получить подтверждение своим мыслям. Вероятен интерес к темным граням жизни, секретам прошлого и рискам будущего.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам вступать в переговоры. Не рекомендуются ни официальные встречи, ни приватные доверительные диалоги. И хорошо знакомые, и случайные собеседники в этот день могут оказаться не слишком деликатными. Не будут исключением и самые близкие люди - например, члены семьи. Возможны ошибки в поведении и у самих Раков. Велика вероятность разглашения личных и деловых секретов.

Лев

Сегодня Львы готовы мириться с неприятными нюансами, если получают нужные знания или услуги. День может дать полезный опыт в общении и поездках. Возможны неприятные моменты в контактах с людьми издалека, попутчиками, зарубежными инстанциями, международными сервисами. Не стоит углубляться в эти сутки в изучение иностранного языка, если предметом интереса не является какая-либо специфичная лексика.

Дева

Этот день может усилить критическое мышление Дев и их интерес к темной стороне жизни, превратить их в смелых исследователей сложного вопроса или в поклонников «черного юмора». В то же время это может сделать их тяжелыми в общении. Многие Девы могут стать язвительными и критичными по отношению к своим близким, любимым, детям. Лучше избегать сегодня поездок, начинаний, сделок, финансовых операций.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам уклониться от деловых переговоров, не торопиться с комментариями, выступлениями, публикацией материалов, встречными возражениями и ответом на критику. Также в этот день лучше избегать доверительных бесед с домочадцами (особенно если вы ищете у них сочувствия): вместо психологических «поглаживаний» вас могут ждать чересчур прямолинейные вопросы и едкие замечания.

Скорпион

Сегодня Скорпионов могут поджидать негативные моменты в общении с нужными им людьми. Возможны неприятные переговоры с коллегами, помощниками, соседями, попутчиками, персоналом учреждений. Часто Скорпионы будут правы, а причиной напряженности станет острая реакция собеседников на их слова. Это не самый удачный момент для просьб, налаживания связей, целевых поездок и поисков, устройства на работу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут пережить неудачу, но огорчение или разочарование не сломает их морально и не слишком навредит их делам. Это подходящий день для разговора о вчерашних событиях и разбора ошибок. Стоит повременить с новыми тратами и публикациями: требуется критический взгляд, правка текста или сведение баланса. Не самый удачный момент для развлекательных, детских и романтических мероприятий.

Козерог

Сегодня многие Козероги настороженны и настроены критично. Если их настрой встретится с чужой агрессией, возможен спор, в котором стороны не стесняются в выражениях. Вероятны домашние и деловые конфликты, бытовые неприятности. Контакты лучше свести к минимуму. Не стоит выбирать этот день для консультации, свидания, переезда, семейного праздника, обсуждения тем, связанных с жильем и наследством.

Водолей

Сегодня в окружении Водолеев могут подниматься неприятные темы. Возможны огорчительные или настораживающие новости. В общении могут присутствовать элементы критики, цинизма или агрессии. Но многие Водолеи сумеют извлечь из такой обстановки пользу - например, найдут в ней предупреждение о возможной скрытой угрозе. Для конструктивного общения и доверительных разговоров эти сутки лучше не выбирать.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит ослаблять меры предосторожности. Желательно настроить оповещения, чтобы своевременно получать предупреждения и сигналы. Этот день не подходит для созидательной деятельности и не создает условий для исполнения желаний. Рискованны покупки, сделки и займы. Любая ошибка может отразиться на кошельке. Если тот или иной долг обусловлен прошлым, имеет смысл «заплатить по счетам».