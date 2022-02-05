Рвем с прошлым — любовный гороскоп на 6 февраля

Выбрасываем из своей жизни все прошлое и отжившее.

Овен

Сегодня общение Овна с пассией выглядит своеобразно. Вместо слов о любви Овен вполне может рассказать новости из своей профессиональной жизни, специфическую историю или хлесткий анекдот. При знакомстве Овен рискует оттолкнуть своей манерой речи, но не исключено, что он найдет «родственную душу».

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы могут оказаться настроены пессимистично. Несмотря на отсутствие оснований для уныния, они способны провести весь день во власти тайных подозрений или каких-то неприятных воспоминаний. Звезды не советуют отправлять в эти сутки личное письмо или затевать важный разговор.

Близнецы

Сегодня Близнецы получат полезную информацию, которая подкрепит их мысли и поможет им увидеть свое возможное любовное будущее. Особенно ценной станет она для Близнецов, еще не принявших важное решение - например, не сделавших свой выбор. Не лучший день для знакомств, свиданий, интимной переписки.

Рак

Сегодня Раки принимают близко к сердцу слова любимого человека, и часто не без оснований. День не располагает к деликатности, и партнер легко может наступить Раку на «больную мозоль». Впрочем, и Рак может ответить тем же, тогда общение превратится в обмен обидными шутками, упреками или подозрениями.

Лев

В этот день влюбленные Львы - оптимисты и в глубине души склонны во всем видеть хорошее. Также они предпочтут честность притворству и за открытую позицию охотно простят некоторые недостатки. Такой настрой может сыграть плохую шутку при новом знакомстве: Львы могут быть слишком снисходительны.

Дева

Сегодня влюбленные Девы склонны сгущать краски и во всем видеть плохое. Они могут стать жертвами ревности, подозрительности, злопамятности, позволять себе смелые замечания и откровенные вопросы. Такой настрой может пойти на пользу робким Девам, которые долго не решались высказаться на сложную тему.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам знакомиться, отправлять любовные послания, делать признания или выступать с предложениями, а также пытаться критиковать своего близкого человека или вызывать его на диалог. Не исключено, что он или она спрячется за броней насмешек, цинизма или язвительной критики.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут быть не услышаны своими любимыми - или поняты ими не так, как нужно. Не исключено, что партнер воспримет лишь форму их речей, упустив смысл, и даже на что-то обидится. Неприятный разговор может подпортить финал удачного свидания. Стоит повременить с важными сообщениями.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы могут получить от пассии настораживающие новости или оказаться во власти каких-то переживаний. В любом случае, у них будет пища для размышлений. Не помешает обратить внимание на практическую грань любовных отношений: не исключено, что именно в ней скрыт ответ на вопрос.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня им гораздо лучше удается критика, а не комплимент или флирт. Им важно помнить, что они могут «ранить словом». Не стоит выбирать этот день для свидания, признания, предложения, доверительного разговора. Свободным Козерогам лучше воздержаться от знакомств.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не поддаться влиянию окружающей их психологической атмосферы - в противном случае они могут стать в любви циниками или ощутить себя неудачниками, а в итоге утратить веру в себя и закрыть свое сердце. Если пришла неприятная новость, лучше ее отложить и подумать над ней позже.

Рыбы

Этот день помогает Рыбам порвать с любовным прошлым, подчеркивая все его недостатки и пороки. Если вы дорожите своими отношениями, сегодня вам следует быть осторожнее: под влиянием минутного недовольства легко принять радикальное роковое решение, которое будет трудно отозвать или пересмотреть.