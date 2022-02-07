Топ-5 главных транжир среди знаков зодиака

Некоторые представители зодиакального круга не способны удержать деньги в кошельке.

Зачастую миллионерами становятся люди, умеющие бережливо обращаться со своими финансами и правильно их инвестировать. Однако есть люди, для которых удержать деньги при себе — непреодолимая задача.

Легкие на подъем и удачливые Близнецы легко заполучают деньги, однако удержать эти средства им удается нечасто. Эти воздушные знаки крайне азартны и обожают развлечения. Зачастую в пылу веселого азарта они проигрывают все сбережения. Однако благодаря природному оптимизму Близнецы не унывают и не отчаиваются, а смело идут зарабатывать новое.

Эти представители стихии огня обычно быстро продвигаются по карьерной лестнице и могут с легкостью добиться высокого заработка. Но они склонны тратить большие суммы денег на минутные прихоти, побрякушки и вкусности. Часто Стрельцам бывает тяжело отследить мелкие и траты и потом они не могут вспомнить, на что же ушли такие суммы.

Свободолюбивые и гордые Водолеи просто ненавидят вкалывать с утра до ночи ради высокой зарплаты. Они скорее предпочтут более низкий заработок, дающий пространство для креатива и личного досуга. Зачастую Водолеи выбирают работать на себя или удаленно. Откладывать деньги для стабильного будущего и строить долговременные планы — не их конек.

Весы не любят считать купюры в своем кошельке и отслеживать каждый заработанный рубль. Их больше интересует духовное богатство, нежели материальное. Но есть и у Весов личная слабость — показательная роскошь. Эти представители зодиакального круга могут месяц есть овсянку ради покупки люксовой сумочки или новой модели телефона. Зачастую желание заполучить редкую и мега-дорогую вещь заполоняет разум Весов и заставляет их потратить накопленное.

Милые Рыбы вечно витают в мыслях и фантазиях. При этом они отлично умеют сосредоточиться и продуктивно работать, но как только приходит момент распоряжаться с полученным, Рыбы просто не знают что делать. Мучить голову стратегиями инвестирования романтичным Рыбам неприятно, а вот потратить деньги на что-то приятное — идеальный вариант. А еще Рыбы обожают помогать своим друзьям и легко могут «спустить» крупную сумму на сюрприз подружке или члену семьи.