Какие любовные сюрпризы подкинет судьба Ракам, Львам и Девам

Что поменяется на личном фронте у некоторых знаков зодиака?

Рак

Уже в начале месяца многие Раки почувствует, что их личная жизнь перестала их устраивать. Правда возникнет ощущение, что изменить уже ничего не получится. Кроме, конечно, своего отношения к ситуации. И, возможно, именно это и поможет. В середине месяца усилится интерес противоположного пола, но такое внимание вам быстро надоест, и вы захотите проводить больше времени в одиночестве. Стоит разобраться, чего именно вы хотите от личной жизни, потому что иначе ситуация только усложнится. У семейных Раков все тоже не будет просто: возникнет много недовольств поведением партнера. Лучше не подавлять эмоции, а честно и спокойно рассказать половинке о своих переживаниях.

Лев

Весь февраль вы будете чувствовать эмоциональный подъём, и никакие сложности его у вас не отберут. А неприятности и конфликты только придадут перчинки в отношения и не дадут вам заскучать с партнером. Еще в начале месяца вы заметите повышенное внимание противоположного пола. Готовьтесь к неожиданным встречам с поклонниками, которые могут оказаться тщательно спланированными действиями. Завладеть вами вниманием будет легко. Вы даже можете позабыть про свои текущие отношения и потрется абсолютно все. Семейным Львам придется часто выяснять отношения, причем инициатива поговорить будет исходить именно от вас.

Дева

Свободные Девы будут всячески флиртовать с представителями противоположного пола, отчаянно ища внимания. Это будут делать и те Девы, чьи отношения на грани разрыва. Они не захотят ждать окончательного разрыва. А те, у кого спокойные стабильные отношения, захотят порадовать свою вторую половинку, устроить незабываемое романтическое свидание или отправиться в совместную поездку. У семейных пар тоже наступит благоприятный период. Наконец-то вы избавитесь от подозрений и начнете полноценно доверять друг другу.