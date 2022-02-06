Перепроверяем работу — финансовый гороскоп на 7 февраля

Сегодня стоит проверять и свои проекты, и поступающую информацию.

Овен

Овнам сегодня звезды рекомендуют интенсивно работать и при этом сократить до необходимого минимума свои расходы. Дело в том, что потраченные деньги, скорее всего, не принесут вам желаемой отдачи. Купленные товары, возможно, придется возвращать обратно в магазин. Сделанные капиталовложения с большой долей вероятности могут оказаться неэффективными.

Телец

Тельцам будет весьма непросто поддерживать сотрудничество с деловыми партнерами. Медлительность партнера может вызывать у вас раздражение. В свою очередь, ваша поспешность в решениях чревата множеством ошибок, которые потом придется исправлять. Попробуйте найти баланс между поспешностью и медлительностью. Удачнее пойдут делу у индивидуальных предпринимателей.

Близнецы

Звезды не рекомендуют Близнецам заниматься тайной деятельностью. Сюда относятся все виды неофициальных расследований, а также вступления в сговоры с одними коллегами с целью борьбы с другими коллегами. Участие в интригах не пойдет на пользу вам и вашей профессиональной деятельности. Также в этот день вы можете ощутить ухудшение самочувствия, что негативно отразится на вашей работоспособности.

Рак

У Раков не лучший день для творчества и нестандартных методов работы. Чем меньше в вашей работе будет риска и неопределенности, тем лучше будут итоговые результаты. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение традиционным видам деятельности. Старайтесь придерживаться графика работы. Оптовая торговля наиболее уязвима.

Лев

Напряженная ситуация может сложиться для Львов, занимающих руководящие должности. Возможно, в какой-то момент вы поймете, что не в состоянии выполнить запланированный на этот день объем работ. Внешние обстоятельства могут этому препятствовать. Это особенно справедливо, если ваши проекты находятся на завершающей стадии готовности.

Дева

Девы, проходящие любые формы профессионального обучения, сегодня могут оказаться в затруднительном положении. Ваше эмоциональное состояние будет совсем не готово к усердным и методичным учебным занятиям, поскольку вас могут отвлекать совсем другие вопросы, далекие от учебы. С некоторыми осложнениями в работе могут столкнуться работники на вахте и в служебных командировках.

Весы

У Весов этот день пройдет неблагоприятно для проведения финансовых операций, связанных с заимствованиями. Например, вы можете получить отказ на заявление о получении банковской ссуды. Работники бухгалтерий могут часто допускать ошибки – будьте внимательнее при работе с цифрами. У бизнесменов не лучшее время для привлечения инвесторов к развитию своих проектов.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут проявить излишнюю нерешительность и медлительность при принятии решений, касающихся делового взаимодействия с партнерами. Также ваше поведение может оказаться излишне негибким при взаимоотношениях с клиентами. Это может привести к упущенной выгоде. И отношения с деловым партнером могут оказаться излишне напряженными.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется оценивать коллег по трудовому коллективу, прежде всего, по их профессиональным качествам. Личные же симпатии и антипатии лучше держать при себе. Не исключено, что сегодня вам придется работать в неблагоприятных условиях. Старайтесь самостоятельно решать возникающие трудности и не полагайтесь на помощь коллег.

Козерог

Традиционные виды деятельности для Козерогов могут оказаться предпочтительнее. Делайте ставку на ту работу, в которой у вас имеется большой опыт. Наиболее проблемными могут оказаться спекулятивные виды деятельности, типа игры на фондовом и валютном рынке. Работа по свободному графику может привести к затягиванию срокой работы.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется столкнуться с недовольством вышестоящего начальства. Наиболее проблемной темой дня могут стать сроки исполнения плановых заданий. Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями, торможением в делах. Нежелательно в этот день сдавать отчеты. Не лучший день для проведения ремонтно-строительных работ.

Рыбы

Рыбам в этот день следует быть осмотрительнее при установлении деловых контактов. Запланированные на сегодня встречи могут не состояться или пройти по невыгодному для вас сценарию. Не следует безоговорочно доверять поступающей информации – обязательно перепроверяйте все на предмет достоверности. Также это не лучший день для профессионального обучения и торгово-закупочной деятельности.