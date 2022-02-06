Прислушиваемся к сердцу — любовный гороскоп на 7 февраля

Сегодня нам стоит слушать внутренний голос, принимая романтические решения.

Овен

Сегодня у Овнов есть отличная возможность наглядно подтвердить свои чувства действием или материальным вложением. Это день естественной чувственности, которая может найти свое выражение в сексуальной близости, щедрых и полезных дарах, красоте и комфорте. Уместен интимный совместный обед или ужин.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам успех в любовных делах и советуют им не упускать свой шанс, если жизнь дает повод проявить в любви оригинальную инициативу. Исполнение желаний зависит от собственной изобретательности и фантазии. Не забывая о заданных рамках, не бойтесь иногда выйти за их пределы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отдать должное «земной» стороне любви. В зависимости от ситуации и собственных возможностей приветствуется тотальный праздник чувственности, вылазка на природу, совместное поедание вкусностей, обмен полезными подарками или другая форма связи с материальным миром.

Рак

Сегодня Ракам стоит сделать акцент на материальной части свидания или его оригинальной программе. Можно пригласить пассию в экзотический ресторан, на показ новинок. В удачном ходе событий будет иметься одно важное «но», однако зацикливаться на нем не стоит: постепенно и этот барьер будет преодолен.

Лев

Сегодня влюбленные Львы - романтики и прагматики в одном лице. Рядом с собой они предпочитают видеть друга или партнера, либо того, кто примет их цели. Неожиданный новый поворот событий может ускорить развитие романа между сослуживцами, но не исключено, что такие чувства придется держать в тайне.

Дева

Сегодня звезды покровительствуют влюбленным Девам и советуют им активнее использовать открываемые судьбой нетривиальные пути (особенно если объект их любви - иностранец). Это может быть романтический вояж или совместный необычный проект, дающий шанс теснее соприкоснуться с миром любимого человека.

Весы

Весам стоит учесть, что сегодня любовные дела неотделимы от материального бэкграунда, их сопровождающего (особенно если пара живет или работает вместе). Также важна гармония в интимной жизни. Возможно, пора освежить ее, осуществив одну из своих фантазий или давно подсказываемых жизнью перемен.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам смириться с оригинальным «пунктиком» своего партнера или с неизбежным внешним обстоятельством - например, заранее очерченными границами поведения. В награду они получат возможность проявить романтическую инициативу и надежду на удовлетворение своих тайных желаний.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды подсказывают, что чистая романтика сейчас не приветствуется, как и отсылка к далекому будущему. Вместо того, чтобы обещать любимому человеку «луну с неба» в перспективе, лучше сделать для него что-то полезное прямо сейчас. Не забудьте обставить свою инициативу красиво.

Козерог

Сегодня Козероги могут смело импровизировать в заданных рамках: их любовная инициатива встретит неожиданную поддержку. Многие Козероги вернут себе позиции или добавят баллов. Отличный день для того, чтобы освежить отношения - но также и для того, чтобы напомнить себе о пределе своих возможностей.

Водолей

Чтобы быть счастливыми в любви, Водолеям сегодня необходимо отбросить свою принципиальность или свести ее к необходимому минимуму. Водолеи, сумевшие найти решение этой задачи, будут наслаждаться взаимопониманием с пассией. Водолеи, которым важнее собственный принцип, рискуют остаться в одиночестве.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам прислушаться к своему сердцу и не отказываться от свидания, если им этого хочется. Не стоит подавлять свои порывы и Рыбам, которые ищут знакомств. Несмотря на заданные извне рамки, в этот день можно хорошо провести время и сделать важный шаг к своему личному счастью.