Спускаемся с небес на землю — гороскоп на 7 февраля

7-8 лунные сутки. День задает границы, но не мешает действовать и преуспевать внутри них.

Луна в Тельце поможет держать связь с реальностью и подскажет, как сделать ее лучше. В фокусе внимания сегодня заработки, питание, материальный комфорт, полезные обновления. Возможны удачные покупки, неожиданные подарки, дополнительные денежные поступления, приятные находки, практическая поддержка от друзей. Это подходящий день для взаимовыгодного сотрудничества, для раскручивания бизнеса, связанного с производством полезных товаров (услуг) или торговлей ими. Может возрасти тяга к вкусной еде и к кулинарному творчеству.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не заглядывать далеко в будущее, а практично и деловито решать насущные задачи. День позволяет повысить отдачу от усилий и продвинуться в поправке материального положения, способствует заработкам и развитию прибыльного бизнеса, поощряет трудолюбие и упорство. Возможны неожиданные удачные приобретения, денежные поступления из далеких, скрытых или необычных источников.

Телец

Тельцам не стоит лениться, терять время и долго «раскачиваться», так как удача сегодня ждет их за каждым поворотом. Можно не только получить ожидаемый успех, но и расширить прежние возможности - например, за счет влиятельных далеких друзей. Эффективность усилий возрастет, если не сводить все свои цели к одной (например, к официальной карьере) и задействовать нетрадиционные побочные направления.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня важными условиями успеха станут практичность и реализм. Чудеса возможны, но для них нужна почва. Сам успех тоже будет принимать наглядные ощутимые формы. Сосредоточив свое внимание на конкретной задаче, вы сможете приблизиться к закрытию сложной темы прошлого, продвинуться в карьере, в решении материального вопроса или в обеспечении своей безопасности.

Рак

Сегодня звезды приоткрывают Ракам будущее, обещают им частичное исполнение желаний, удачу в делах, любви и дружбе. Многие Раки будут мысленно жить на грани реального и «тонкого» миров, поэтому примут как должное мистические счастливые совпадения. Нежелательна пассивность: это хороший день для сотрудничества, свиданий, покупок, путешествий, вечеринок, развития нового бизнеса и необычных увлечений.

Лев

Сегодня Львам придется стать прагматичнее, не зацикливаться на традициях и стандартах. Хорошо осваивать новинки и модернизировать старый уклад. В центре внимания - материальная база либо конкретные объекты: инструменты, вещи, расходные материалы, товары, подарки, находки. На повестке дня может оказаться заработок, шоппинг, новая технология, тайный актив. Могут переплестись темы бизнеса и дружбы.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу благодаря друзьям, своим талантам или необычному стечению обстоятельств. Не исключен всплеск везения вдали от дома или после вступления в международный проект. Многим Девам поможет давнее хобби, освоенное на профессиональном уровне. Может расшириться круг тайных или далеких почитателей. В числе прочего движком успеха могут стать и романтические симпатии.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам заниматься финансовыми и жилищными делами, материальной стороной бизнеса. День подсказывает оригинальные пути для улаживания проблем, связанных с наследством, кредитами и долгами, помогает найти подходящий вариант прибыльного вложения, управления имуществом (особенно долевой собственностью) и перераспределения налоговых нагрузок. Возможна помощь от друзей или родни.

Скорпион

Сегодня в интересах Скорпионов подстроиться под настроения и прихоти нужных людей, принять странности партнеров, друзей, коллег, начальства, домочадцев, клиентов. Уступка в одном кардинальном пункте будет скомпенсирована массой плюсов в других направлениях: удастся «без боя» уладить материальный вопрос, получить поддержку, заключить выгодную сделку или беспрепятственно пустить в ход свое обаяние.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам мыслить прагматичнее и использовать возможности для заработка (в том числе новые и необычные). Еще одно удачное решение - заняться полезными практическими обновлениями. В зависимости от ситуации это может быть неожиданное требование момента или очередной этап долгого многоступенчатого процесса: модернизации, реконструкции, ремонта, исцеления от недуга.

Козерог

Сегодняшний подарок звезд Козероги смогут применить лишь на четких условиях или в строгих рамках. Удача может принять оригинальную форму - например, счастливой находки, поддержки от друзей, сюрприза от детей, знака любви и симпатии, моральной поддержки окружения. Могут появиться нестандартные творческие и финансовые решения. Не исключено озарение, указывающее выход из двойственной ситуации.

Водолей

Сегодня на первое место для Водолеев могут выйти домашние дела, темы жилья и недвижимости. Также темой дня может стать фундаментальный личный или коллективный проект, который они не могут бросить и за который лично несут ответственность. Важно ладить с друзьями, соратниками, домочадцами, наемным персоналом, а также быть реалистом: может требоваться пересмотр материальной базы и вливание средств.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно находят свой счастливый маршрут, а их желания часто синхронизированы с настроением окружающих. Можно рассчитывать на помощь, дружбу и симпатию. Подходящий момент для покупок, свиданий, сотрудничества. Необходимо считаться с барьером, который встретится на пути: это может быть системное ограничение или воля отдельного человека, которого не стоит делать своим скрытым врагом.