Мужские имена, обладатели которых часто умирают молодыми

Имя — это уникальный код, который хранит информацию о характере человека и его будущем.

Мужчины чаще попадают в опасные ситуации и остаются буквально на волоске от смерти. Но есть и те, которые из-за отсутствия страха рано умирают. Обладатели каких имен чаще всего попадают в данную категорию, рассказал астролог Артемий Никара.

Он назвал пять мужских имен, носители которых часто погибают молодыми.

— Анатолий. У них часто возникают проблемы с алкоголем. Из-за пагубного пристрастия чаще всего теряют близких и становятся совершенно одинокими, — сообщил он.

Также Сергеи подвержены негативному влиянию имени. Они чаще остальных решаются на сомнительные заработки. Им присущи импульсивный темперамент и конфликтность в общении с людьми.

— Роман. Главная проблема Ромы: хочу то — не знаю что. В результате постоянного метания от одной деятельности к другой это не приносит никакого счастья, — рассказал Никара.

Обладатели имени Алексей рождаются совершенно несамостоятельными и несут этот крест в течение всей жизни. Они считают, что все люди им что-то должны, поэтому Алексеи часто становятся заложниками своих чувств. Горе они топят в спиртном и увлечении запрещенными веществами.

По словам эксперта, Андреи — частые гости психологических и наркологических клиник. Они не могут выбрать для себя, чем им заниматься в жизни. Часто обладатели этого имени становятся маньяками или убийцами, передает Пятый канал.