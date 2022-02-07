Знаки, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Астрологи уверены, что знак зодиака каждого человека на Земле налагает на него ответственность за поступки, совершенные в прошлом воплощении.

Так, существует три представителя зодиакального круга, которые обречены расплачиваться за грехи, совершенные в прошлой жизни.

Первыми в данном списке числятся Овны, чьи обиды часто мешают им жить полноценной жизнью. Этот знак отличается тем, что он с настороженностью относится к окружающему миру. Скорее всего, в прошлой жизни Овнов часто обижали и предавали, поэтому сейчас они вынуждены испытывать бесконечное недоверие ко всему вокруг.

С нелегкими испытаниями в жизни также сталкиваются Раки. В прошлой жизни представители этого знака не могли добиться желаемого, поэтому судьба подбрасывает им новые испытания и хочет сделать их только сильнее.

Трудности также нередко ложатся на плечи Дев, которые тяжело переживают любые утраты и сложности. Это связано с тем, что в прошлой жизни представители этого знака были целителями. Поэтому в новом теле они тяжело справляются с осознанием того, что люди могут болеть, расставаться и умирать, передает издание «Экспресс-новости».