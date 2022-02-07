Советуйтесь с близкими — финансовый гороскоп на 8 февраля

Некоторые денежные проблемы помогут решить только родные.

Овен

Утренние часы для Овнов могут сложиться непродуктивно. Возможно, вам поступит ложная информация, руководствуясь которой вы рискуете допустить ошибку. Вторая половина дня более успешна для деловой активности и контактов. Старайтесь брать на себя инициативу в делах. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.

Телец

С утра звезды советуют Тельцам воздержаться от принятия финансовых решений, касающихся покупок и инвестиций. Не торопитесь корректировать планы, даже если столкнетесь с нештатными ситуациями. Вторая половина дня благоприятна для выполнения частных заказов и дополнительной подработки. Старайтесь создать себе комфортные условия для работы.

Близнецы

Близнецам с утра лучше не сталкиваться с начальством без крайней производственной необходимости. Дело в том, что вам могут сделать критическое замечание, и это может вывести вас из эмоционального равновесия. Вторая половина дня складывается удачнее для тех, кто работает в творческом коллективе. В целом работа в составе коллектива может оказаться для вас более продуктивной.

Рак

В первой половине дня Ракам следует особенно тщательно соблюдать служебные инструкции. Дело в том, что вы можете подвергнуться проверке, ревизии с целью поймать вас на нарушениях. Вторая половина дня складывается удачно для руководящих работников – вас ждут хорошие новости. Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Лев

В первой половине дня Львы могут столкнуться с финансовой нестабильностью. Это может выразиться в задержке с поступлением финансовых средств. Также будьте внимательнее при соблюдении техники безопасности при работе с машинами и механизмами. В конце дня успешно пойдет учеба. Также вы можете укрепить свою деловую репутацию благодаря демонстрации глубоких профессиональных познаний окружающим.

Дева

В первой половине дня Девам лучше воздержаться от ведения переговоров и подписания важных документов. В это время вы можете допустить досадную ошибку и стать жертвой обмана или собственной неосмотрительности. Вторая половина дня пройдет удачно для тех, кто готов к рискованным поступкам. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Удачно проходят покупки в кредит – возможна покупка по скидкам, акциям.

Весы

Весам рекомендуется серьезнее отнестись к соблюдению технологической дисциплины – это поможет вам соблюсти высокое качество в работе. В первой половине дня такая проблема для вас может быть весьма актуальной. Вторая половина дня благоприятствует учебе и сдаче экзаменов. Любые виды публичной деятельности могут получить одобрение окружающими.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня лучше воздерживаться от финансовых рисков. Особенно это относится к заключению спекулятивных сделок на покупку оптовых партий товара с целью перепродажи. Вторая половина дня благоприятствует изобретателям, рационализаторам и инженерам. Преуспеют в делах мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют в первой половине дня не торопиться с подписанием договора об аренде. Также в это время следите за соблюдением договорных обязательств – такие факты могут иметь место. Вторая половина дня позволит вам привлечь клиентов к своим услугам. Успешно проходят рекламные мероприятия. Предлагаемые вами услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется сторониться от разговоров на посторонние темы. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы, иначе вы впустую потратите время и не успеете справиться с плановыми задачами. Вторая половина дня пройдет более продуктивно. Необходимо строго придерживаться графика работ и проявлять готовность к сотрудничеству с коллегами.

Водолей

Водолеям в первой половине дня лучше воздержаться от запланированных покупок. Отложите это мероприятие на вторую половину дня – так вы сэкономите свои деньги. В противном случае ваши покупки могут оказаться неудачными, излишне дорогими и некачественными. В конце дня можете рассчитывать на удачное стечение обстоятельств при финансовых спекуляциях и обмене валюты.

Рыбы

Это не лучший день для Рыб, привыкших действовать инициативно и самостоятельно. При принятии решений старайтесь советоваться с близкими людьми. В противном случае вы рискуете сделать то, что никому не нужно. Наиболее продуктивное время – вторая половина дня. В это время может усилиться ваша интеллектуальная активность. Используйте это время для сбора полезной информации.