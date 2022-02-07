Обстоятельства будут гасить чувства — любовный гороскоп на 8 февраля

Сегодня будет сложно общаться и показывать свои эмоции.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить новую любовную инициативу: их может подвести медлительность и склонность зацикливаться на отдельных вопросах, особенно материальных. Овнам, давшим ход какой-то инициативе накануне, наоборот, стоит проявить последовательность и довести начатое до логического конца.

Телец

Для влюбленных Тельцов этот день может начаться с препятствия. Возможно, что-то лишит их желанной свободы и спонтанности, заставит молчать о своих планах или скрыть свои чувства. Личные контакты лучше отложить на вечер: он поможет наверстать упущенное, найти утешение, договориться или объясниться.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит афишировать свои личные связи и любовные симпатии. День хорош для продолжения интимного разговора: не исключено, что он продлится до глубокой ночи и отложится в подсознании. Новые отношения, завязанные в эти сутки, впоследствии будут часто наталкиваться на препятствия.

Рак

В этот день влюбленным Ракам придется побороться с унынием: не исключено, что вставшее на пути их мечты препятствие повергнет их в настоящую депрессию. Звезды намекают, что истинную любовь такие барьеры не разрушат, а отсрочка может оказаться даже полезной - например, поможет проверить чувства.

Лев

Сегодня влюбленные Львы не склонны витать в облаках заманчивых фантазий. Сама жизнь вынуждает их оставаться материалистами и думать о насущном - например, о заработке или о карьере. Возможны разногласия с партнером из-за взаимного упрямства, чувства долга или стремления к финансовой независимости.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам не сдаваться, если барахлит связь, не ладится общение с партнером или судьба чинит иные препятствия. К вечеру многое наладится, и контакт с любимым человеком обязательно состоится. Но этот день не подходит для спонтанных свиданий, срочных и быстрых встреч.

Весы

Весам звезды напоминают, что любую проблему в отношениях можно разрешить, вовремя о ней поговорив. Даже если ситуация кажется безнадежной, попробуйте обсудить ее с близким человеком. Чтобы затея увенчалась успехом, начинайте разговор вечером в комфортной обстановке, используя разумные аргументы.

Скорпион

Сегодня в выигрыше окажутся терпеливые и настойчивые Скорпионы, которые не отступают в любви перед первым же препятствием и не теряют надежды достучаться в закрытые двери. У большинства Скорпионов будет отличное взаимопонимание с любимым человеком, а причиной проблем станут внешние обстоятельства.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам стоит учитывать прагматичный характер сегодняшних мыслей. Не исключено, что в личные беседы будут чаще обычного проникать повседневные рутинные темы. Если вы хотите устроить романтическое свидание, то сегодня вам лучше подумать о его деталях, а встречу назначить на другой день.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги могут расстроиться из-за неполной реализации своих желаний или порадоваться тому, что в сложной ситуации нашли удачный выход. Каковы бы ни были ваши решения, отложите свой разговор с любимым человеком на вечер: в это время вам будет проще выразить свои мысли и чувства.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям нужна твердая почва под ногами - в противном случае им неуютно. Но материальные удобства и прочие опоры могут незаметно лишать их свободолюбивую натуру «крыльев» и гасить их эмоции. Им придется выбрать между относительным комфортом и нежелательным ощущением одиночества.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам не стоит спешить с далеко идущими выводами, если ход событий притормозился: препятствие, возникшее утром, к вечеру исчезнет. Но все же свидания в этот день нежелательны, так как много времени может уйти на ожидание, паузу, преодоление барьеров или прояснение недоразумений.