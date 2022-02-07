Не соглашаемся на меньшее — гороскоп на 8 февраля

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца дает практичность и упорство - те самые качества, которые помогут преодолеть барьер или дождаться желаемого развития событий.

Первая половина дня может принести задержки, проверки, отказы, системные сбои, задать лимит на расходы или иные рамки, мешающие полной свободе. Земной тригон Луны и Меркурия поможет заполнить паузы общением или поисками полезной информации. Важные динамичные мероприятия на этот день лучше не планировать, а мелкие текущие дела (особенно поездки и контакты) перенести на вечер, с упором на материально-имущественные и другие практические темы.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам сохранять концентрацию на материальных делах и быть реалистами. На первый план могут выйти мысли об экономии ресурсов, оптимизации бюджета, отработке долгов или повторном использовании некоторых вещей. Это подходящий момент для обращения в налоговую инспекцию или страховую организацию, для приватных переговоров о заработной плате или распоряжении целевыми средствами.

Телец

Сегодня Тельцы могут повиноваться настроению или привычке. Утром возможны внешние ограничения, минуты уныния и несвободы. Вечер усилит общительность, подскажет нужные слова для отстаивания своих интересов, повысит обучаемость. Это лучшее время для продолжения беседы, урока, исследования, экскурсии. Что касается будущего, в этот день лучше не строить точных планов, а дать волю свободной фантазии.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит заранее принять как должное заданные рамки. Это может быть финансовый лимит, ограничение на время общения или на доступ к данным. Внешние контакты лучше сократить. С учетом заданных границ, это подходящий день для приватных переговоров (особенно о деньгах, работе, питании, быте, здоровье), для покупки полезных мелочей и поиска уточняющей информации практического свойства.

Рак

Сегодня Ракам не стоит опускать руки из-за неизбежных ограничений, налагаемых роковыми обстоятельствами на личные или коллективные планы. Вместо напрасной борьбы с судьбой звезды советуют лавировать в заданных ею границах: это не только способ получить результат уже сейчас, но и полезный опыт на будущее. В частности, не стоит отказываться от намеченных сделок и переговоров с единомышленниками.

Лев

Львов может ждать совещание или работа с документами. Сегодня актуальны материальные темы: заработок, бюджет, расходы, целевое финансирование. Хорошо обсуждать хозяйственные аспекты текущих работ и экономическую часть планов, изучать рыночные тенденции и предложения. Заодно есть возможность заново расставить акценты в личном общении с партнером, начальником, подчиненным, клиентом, поставщиком.

Дева

Сегодня Девам нужна уверенность в себе при задержках и проверках. Возможен административно-бюрократический тупик, конфликт с системой или электронным помощником. Несмотря на препятствия, будет пройден тест, преодолен барьер или налажен контакт. В споре с коллегой или представителем учреждения выручат профессиональные знания. Скоротать время при паузе помогут общительность и любознательность.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с объективными затруднениями. Возможны системные сбои, отказы, пропажи, задержки, роковые сюрпризы, невыполнимые приказы. Справиться с проблемой помогут информированность и общительность. Возможно, придется провести небольшое исследование. Не стоит откладывать разговор с должником, кредитором, страховым агентом, работником банка, налоговым инспектором, охранником.

Скорпион

Этот день Скорпионам желательно начать с прояснения обстановки. Постарайтесь понять, какие пути для вас закрыты, и где нужно держать дистанцию. Это поможет вам избежать охлаждения отношений с отдельными людьми, недопонимания с группами или официальными организациями. Учтя профессиональные, игровые, домашние или другие ограничения, вы сможете успешно закончить любые важные для себя переговоры.

Стрелец

Сегодня Стрельцов будут волновать темы занятости, заработка, взаиморасчетов или здоровья. Повод для переговоров могут дать покупки или текущие платежи, вопросы снабжения, питания, содержания питомцев, найма помощников или оплаты услуг. Возможна нехватка свободного времени, насущных мелочей или нужных людей (например, квалифицированного персонала). Пригодятся практичность и умение считать деньги.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с серьезным ограничением, но им все же не стоит отказываться от своих планов без веской причины. Если обстоятельства не позволяют открыто выразить чувства, или недостаточно средств на реализацию задумки, возможно, стоит пока пойти на усеченный вариант: лучше что-то, чем ничего. Для изложения своих мыслей и завершения важного разговора имеет смысл выбрать вечер.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев могут привлечь хозяйственные, финансовые или жилищные дела. Многим Водолеям придется держать на контроле нужды своей семьи или команды. День может усилить интерес к кулинарии, накоплениям, запасам. Возможно, придется навестить родителей, посетить гараж, мастерскую, склад. Не исключен момент одиночества, разочарования, непонимания близких или дефицита чего-то важного.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит проявить чуть больше настойчивости и терпения, если что-то не дается в руки сразу. Проявив выдержку, к вечеру есть шанс получить желаемое, будь то вещь, информация или нужный контакт. Наладится связь, исчезнет дорожный затор, завершится тормозящая процесс проверка или профилактика. Именно вечером лучше совершать небольшие целевые прогулки, искать данные и отправлять письма.