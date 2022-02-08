Выходим на новый рубеж — любовный гороскоп на 9 февраля

Сегодня мы можем страстно признаваться в чувствах.

Овен

Утром влюбленные Овны будут верны выбранной (или навязанной им) тактике. Их настойчивость может сочетаться с отсутствием гибкости, легкости и фантазии. Вечер даст им шанс сменить стиль и стать изобретательнее - но не исключено, что они начнут делать это в своем воображении, а не в реальности.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы окажутся более стабильными в первой половине дня: в это время они будут больше ценить то, что имеют, и увереннее сопротивляться возможным соблазнам. Чем ближе вечер, тем гуще поток сомнений и заманчивых фантазий. Звезды советуют не спешить с решением, важным для будущего.

Близнецы

В течение дня Близнецы способны превратиться из осторожных прагматиков в активных мечтателей, готовых дать волю своим тайным мечтам и пуститься в любовную авантюру. Прежде чем «отпускать тормоза», стоит подумать, куда может завести такое приключение. Возможно, лучше оставить все на уровне фантазий.

Рак

Сегодня Ракам следует поторопиться и уладить все насущные мелкие вопросы с любимым человеком еще в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем легче им ошибиться или оказаться в ситуации, лишь внешне отвечающей их сокровенным желаниям. Свободным Ракам не стоит обольщаться вечерними знакомствами.

Лев

Сегодня вечером звезды сделают подарок Львам, изголодавшимся по романтике или интриге. Благодаря вечерним событиям вполне могут получить новый импульс стабильные и взаимовыгодные, но приевшиеся отношения. Наслаждаясь новой возможностью, стоит быть внимательнее, чтобы не ступить на скользкий путь.

Дева

Для влюбленных Дев этот день может ознаменоваться приятными волнениями и тайной надеждой перевести свои романтические отношения на новый уровень. Звезды предупреждают о коварстве вечерних ситуаций и советуют помнить, что перевес сейчас на стороне партнера: именно он или она «заказывает музыку».

Весы

Сегодня звезды обещают Весам вдохновляющий романтический вечер, но заранее предупреждают, что некоторые надежды могут оказаться завышенными. Возможны недоразумения из-за важных неучтенных мелочей. Значимую встречу имеет смысл отложить до завтра: будет меньше романтики, зато больше предсказуемости.

Скорпион

Сегодня утром Скорпионы склонны в любовных отношениях к постоянству и некоторому упрямству. Даже будучи чем-то недовольными, они вряд ли станут помышлять о переменах. Вечером их преданность любви и партнеру может подвергнуться испытанию, особенно если они любопытны, впечатлительны и общительны.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам потратить первую половину дня на свои обычные повседневные дела, чтоб вечером они не мешали наслаждаться романтическими моментами. Главные сложности вечера - потенциальный переход границ или завышение надежд, недостаточная осторожность и некритичность.

Козерог

В начале дня любовь не помешает Козерогам мыслить реалистично и подбирать для выражения своих чувств адекватные слова. Если вчера вы забыли сказать что-то любимому человеку, успейте сделать это сегодня с утра, так как вечером ваши речи то и дело будут превращаться в бессвязный «поток сознания».

Водолей

Сегодня Водолеи могут многое прощать любимому человеку, если надеются выйти в отношениях с ним на новый рубеж. Вероятно, вечером у них появится какая-то тайная идея или возможность, и они начнут возлагать на нее большие надежды. Звезды советуют не спешить - например, повременить со щедрыми дарами.

Рыбы

Во второй половине этого дня влюбленные Рыбы ищут лучшего, но бредут вслепую. Многие Рыбы решат, что их сценарий скучен, настроятся на новую романтику или рискнут вдохнуть жизнь в старую историю. Лучше, если их порыв будет виртуальным, так как в реальности исполнение желаний сегодня проблематично.