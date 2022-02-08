Кто-то захочет навешать нам лапшу на уши — гороскоп на 9 февраля

9-10 лунные сутки. Сегодня утром Луна в Тельце поможет сохранять практичный взгляд на вещи, но нити, связывающие мышление с реальностью, ослабеют.

Лучше не откладывать мелкие практические дела, так как во второй половине дня польза и мера уступят место фантазиям и излишествам. Это время перебора вариантов, искушений, преувеличений, перегрузки мыслеобразами. Луна в Близнецах может подтолкнуть к беспорядочному общению и неразборчивости. Из доступных вариантов захочется выбрать не самый надежный и логичный, а самый интригующий, эффектный или экзотичный. Не стоит спешить вечером с выводами, оценками и решениями.

Овен

В первой половине дня звезды советуют Овнам заниматься рутинными делами, с упором на практические задачи. Это не лучшее время для новых инициатив: возможна медлительность, зацикленность на одном методе или направлении. С приближением вечера настроение изменится, может усилиться любопытство, интерес к разным вариантам решения задач, к интригам, путешествиям, мистике или тайным возможностям.

Телец

Первую половину этого дня Тельцы могут посвятить своим собственным нуждам. Это подходящее время для обдумывания вчерашнего разговора или результатов проделанного пути: впечатления, полученные накануне, могут оказаться весьма поучительными. Вечером возможны искушения лишними расходами, есть риск иллюзий. Звезды советуют не спешить с дорогими покупками, особенно если сейчас у вас ограничен бюджет.

Близнецы

Для Близнецов это неоднородные сутки. В первой половине дня многие Близнецы окажутся инертными, скрытными или прагматичными, но к вечеру они могут чем-то увлечься, превратиться в искателей истины, вдохновения или приключений. Может возрасти их доверчивость, амбициозность или неразборчивость. Чтобы не добавлять в свою жизнь хаоса, им желательно отложить любой заманчивый замысел хотя бы до завтра.

Рак

Сегодня Ракам лучше осуществлять свои задумки с утра: в это время не все пути могут быть открыты, но останутся в силе договоренности и не изменит здравый смысл. Во второй половине дня легко забыть о логике и пойти за блуждающими огнями иллюзий. Не стоит отправляться в путь без надежной навигации: можно довериться не тем людям или запутаться в духовной стороне вещей (особенно вдали от дома).

Лев

Львам лучше уладить все мелкие практические вопросы утром. Не стоит медлить с выполнением договоренностей, касающихся денег, вещей, рабочих материалов или служебной документации. Наиболее интересна вторая половина дня: она может и добавить вариантов к знакомому законному сценарию, и открыть вдохновляющие, но несколько сомнительные новые горизонты. Не стоит отклонять приглашение на мероприятие.

Дева

Стабильные утренние часы дают Девам время утвердиться в базовых принципах и убеждениях. Прочные ориентиры и опоры пригодятся во второй половине дня: она может принести искушения, связанные с карьерным ростом и вероятным успехом за рубежом. Амбиции и надежды могут толкнуть на сомнительный ход, например, на неравное сотрудничество. Чем сильнее соблазн, тем нужнее время на раздумья или подготовку.

Весы

Утром Весам стоит еще раз убедиться в безопасности бизнеса, активов или накоплений, в благополучии близких, проверить надежность защит и сохранность стратегических ресурсов. Вечер навеет более приятные мысли, но источник вдохновения может заслонить важные детали, о которых следовало бы позаботиться. Придется учесть массу мелочей, если впереди путешествие, учеба, работа или лечение за рубежом.

Скорпион

Во второй половине суток мысли Скорпионов примут новое направление. Лучшие стороны вечера - гибкость, любознательность и сообразительность, а потенциально опасные - поверхностность, легкомыслие, неразборчивость, зависимость от своих фантазий или чужих мнений. Звезды предупреждают о риске поддаться соблазну и свернуть с надежного маршрута, ведущего к удаче, на более скользкий и сомнительный путь.

Стрелец

Стрельцам стоит начать день с мелких рутинных хлопот (особенно если вчера о них были заключены договоренности). Не стоит откладывать заботы о здоровье и практические дела, такие, как приготовление пищи или уход за питомцем. Вторую половину суток лучше посвятить общению и быть в нем внимательнее: есть риск заложить почву для будущих неприятностей. Стоит знать меру доверчивости и гостеприимству.

Козерог

Для Козерогов день может начаться с внимания к вчерашним делам и событиям. Возможно, выйдет на финишную прямую долгое размышление или исследование. Звезды советуют не медлить с мелкими намеченными делами, так как вторая половина дня принесет дополнительные интересы и заботы, а производительность усилий снизится. Не исключено, что вечер пройдет в мечтах, хаотичных попытках или переборе вариантов.

Водолей

Водолеям лучше начать день с несложных бытовых дел или завершения вчерашних совещаний. По возможности, звезды советуют провести утро дома и избегать лишних нагрузок. Вторая половина дня станет удачной и подскажет пути расширения возможностей - но для этого потребуется немного времени, все начнется с завышенных надежд, заблуждений или сравнений. Точные выводы и оценки стоит отложить до завтра.

Рыбы

Сегодня вдохновляющей, но и потенциально коварной для Рыб станет вторая половина дня. Им захочется большего, но для роста запросов будет выбран не лучший момент. Многих Рыб (особенно февральских) подведут ложные убеждения. Может быть неверной новая планка амбиций в семье, претензия на дополнительное пространство в доме или на авторитет у близких. Возможно переедание, серия проб и ошибок в быту.