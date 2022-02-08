Креатив поможет делу — финансовый гороскоп на 9 февраля

Сегодня нужно включать воображение на полную мощность.

Овен

У Овнов этот день может пройти в интенсивном информационном обмене с деловыми партнерами. Успешно проходят деловые встречи, поездки, можно заключать торговые сделки. Отличное время для проектных работ архитекторов, конструкторов и маркетологов. Старайтесь в своей работе заглядывать чуть дальше сегодняшнего дня – работа на перспективу будет оправдана.

Телец

Тельцы в этот день могут значительно укрепить свои позиции на основной работе. Вам могут поручить выполнение очень ответственной работы, которая и оплачиваться будет гораздо выше. Главное сейчас – четко исполнять то, что было задумано. Все, что требуется от вас – это строгое соблюдение исполнительской дисциплины. Безработные имеют неплохие шансы найти работу.

Близнецы

Этот день Близнецам лучше провести с хорошим настроением. От оптимистического эмоционального настроя и уверенности в своих силах во многом зависит успех в делах. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, и это положительно отразится на профессиональном обучении. Используйте этот день для приобретения новых профессиональных познаний.

Рак

Раки, имеющие доходы в виде выполнения частных заказов, могут сегодня спокойно заниматься делами. У вас не будет никаких проблем с представителями налоговых органов. Примерно, то же самое относится и к тем, кто получает часть доходов неофициально, за счет выполнения частных заказов и услуг. Это удачное время для привлечения финансовых инвестиций.

Лев

Звезды благоприятствуют Львам в укреплении деловых партнерских отношений. Используйте неформальные отношения для сближения с интересующими вас людьми, пригласите их на беседу в суши-бар, на дачу или в тренажерный зал в свободное от работы время. Это будет способствовать укреплению духа партнерского сотрудничества.

Дева

У Дев этот день может быть связан с успехами в карьере и в текущих делах. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все сложиться. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Смело обзванивайте фирмы-работодатели, предлагайте свои услуги, ходите на собеседования, и у вас все получится. Успешно проходят рекламные мероприятия у индивидуальных предпринимателей.

Весы

Отличное время для Весов, занятых творческими видами деятельности. Интенсивнее идут контакты с иностранными партнерами. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Работники туристических агентств могут оформить много покупок путевок.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, имеющих отношение к безопасности финансов. Речь идет, прежде всего, о замене паролей в электронных платежных средствах, чтобы уберечь себя от несанкционированного доступа к вашим финансам. Можно обращаться в страховые агентства для оформления соответствующих договоров.

Стрелец

У Стрельцов прекрасное время для получения информации по телефону и при прямом контакте. Также удачно складывается день для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров и подписания договоров. Легко идут дела у консультантов, связистов, транспортников, и всех тех, чья работа связана с общением с большим количеством людей.

Козерог

У Козерогов отличное время для успешной работы практически в любой сфере деятельности. Во многом это будет связано с усилением вашей практичности и трудолюбия. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и, соответственно сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе складывается доброжелательная и деловая обстановка.

Водолей

Чем инициативнее и творчески будут действовать в этот день Водолеи, тем скорее придет успех. Главное сейчас – обрести интересную идею, которая сможет обогатить ваши представления о работе. Это первый шаг к совершенствованию в ней. Возможно, вам откроются новые грани ремесла. Старайтесь не перегружать себя рутинными текущими делами, чтобы оставалось время для свободного творческого осмысления происходящего.

Рыбы

Рыбы преуспеют в делах, если смогут обеспечить себе комфортные условия для работы. Вам требуется спокойная и привычная обстановка – в этом случае ваш труд будет наиболее эффективным и производительным. Хорошее время для оформления аренды для гостиницы, базы отдыха, пансионата, кабинета, для оказания медицинских услуг. Удачно пойдут дела при удаленной работе.