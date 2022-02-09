Как найти на ладонях линии дара врачевателя

Линии на руке могут показать жизненное предназначение человека, например, склонность к врачеванию, рассказал астролог и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

У людей, обладающих целительной способностью, на руках обязательно присутствуют вертикальные линии на холме Меркурия. Они находятся под мизинцем в количестве от трех до шести штук. Харрис также сообщил, что на врачебные способности указывает линия здоровья, соединяющая путь сердца и ума.

«У тех, кто способен помогать другим людям при помощи своей энергии, или же непосредственно через врачебную деятельность — этот признак выглядит именно так», — объяснил эксперт.

Кроме того, астролог отметил «кольца мага», которые находятся прямо под указательным пальцем. По его словам, даже наличие одной такой отметки является признаком дара врачевателя, при этом их может быть до трех штук.

«Их всего три штуки, но если вы обладатель трех колец, то это очень высокий статус в магическом мире. Вы можете браться за очень сложные ситуации, но даже одно кольцо дает вам право считать себя человеком, который при определенных условиях может помогать другим людям», — поделился Харрис.