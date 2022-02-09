Рвем с прошлым — любовный гороскоп на 10 февраля

Сегодня стоит смотреть только вперед, а не повторять привычные сценарии.

Овен

Сегодня влюбленные Овны получат лишь часть ответов на свои вопросы. Но день помогает рассеять немало сомнений и тем самым стабилизирует отношения. Если что-то не ладится, есть шанс на устранение проблемы в будущем, благодаря совместным усилиям партнеров. Шансы выше у коллег или единомышленников.

Телец

Тельцы могут вплоть до ночи колебаться между привычным порядком дел в своей личной жизни и манящими сценариями будущего. Даже если сравнение не в пользу настоящего момента, многих Тельцов будет удерживать привычка. Звезды советуют слушать сердце: любовь - не та сфера, где все решает точный расчет.

Близнецы

Сегодня в мышлении влюбленных Близнецов возобладает логика, расчет или долг, но останется место и для сомнений. Возможно сожаление об упускаемом шансе, даже если он призрачен или вызывает много вопросов. Не исключены страдания от собственной «правильности» или страха отпустить на волю свои чувства.

Рак

Сегодня в общении с представителями другого пола для Раков не будут лишними осторожность и предусмотрительность (особенно если речь идет о знакомстве или первом шаге к сближению). Не стоит нарушать общепринятые правила поведения и сокращать дистанцию с объектом чувств раньше, чем диктуют традиции.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут разочароваться в некоторых своих надеждах, но также успокоятся, если их что-то смущало. Например, получат «железобетонное» подтверждение верности своего партнера. Однако сомнения и тайные опасения могут остаться на будущее. Не исключен страх измены, разлуки, огласки.

Дева

Сегодня Девы могут оказаться перед дилеммой «любовь - работа» или перед другим противоречием. Не исключено, что они будут вынуждены что-то скрыть от партнера или, наоборот, смириться с наличием тайн у него. Возможно, придется поставить на первое место карьеру или другой неромантический вопрос.

Весы

События дня помогут Весам расставить в своей личной жизни основные акценты. Многие Весы заново оценят верность надежного друга или вспомнят о данной клятве. На фоне общей ясности воображение могут будоражить мелочи, но в них звезды однозначности не сулят, так как многие детали еще будут меняться.

Скорпион

Сегодня главное условие успеха Скорпионов в любви - не переступать черту. Не все правила прописаны открыто, некоторые из них подскажет интуиция. Попытка следовать лишь за своими фантазиями сулит разочарование. Не лучший момент для решения: оно может диктоваться стандартами, а не идти от сердца.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам строить романтическое общение на базе проверенного сценария и не бояться штампов: именно они будут защищать от недоразумений (в том числе на будущее). Не рекомендуется активное сближение, тайная встреча, попытка раскрыть душу или посвятить партнера в свои секреты.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги стремятся все держать под своим контролем - забывая, что их схемы в делах сердечных работают с перебоями, а формальная логика и собственные интересы в любви далеко не всегда совпадают. Например, не всегда возможна скрупулезная честность в деталях или дружеская прямота.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи искренне сконцентрированы на своей личной жизни и склонны отдавать себя ей без остатка. Проблемы им может создать скрытность или сдержанность, наводящая на мысль об аскетизме или равнодушии. Они могут произвести впечатление индивидуалистов-нарциссов, любящих только себя.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить свидание или заранее снизить свои ожидания от него: вполне возможно, что оно пройдет по сокращенной программе или чем-то разочарует. Не исключено, что вам не удастся выразить свои чувства, так как обстоятельства заставят вас оставаться друзьями или скрываться.