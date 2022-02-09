Идем вперед, сметая преграды — финансовый гороскоп на 10 февраля

Сегодня нужно быть активным, решительным и инициативным.

Овен

У Овнов хороший день для урегулирования вопросов, связанных с недвижимостью. Работники пансионатов, гостиниц, медицинских учреждений (профилакториев, больниц, санаториев курортного типа) смогут получить дополнительные доходы помимо основной зарплаты. Также можно использовать этот день для оформления к получению всевозможных льгот, субсидий, компенсаций, пенсий и пособий.

Телец

Тельцам рекомендуется больше внимания уделять информационной составляющей своей профессиональной деятельности. Сейчас удачный момент для налаживания деловых связей. Ваша инициатива, направленная на соединение людских и финансовых ресурсов под некий бизнес-план, может вполне реализоваться. Активнее используйте свои деловые связи для ускорения решения вопросов.

Близнецы

У Близнецов прекрасный день для повышения уровня доходов. Старайтесь действовать изобретательно и целенаправленно – такая тактика сейчас может оказаться наиболее эффективной. Не исключено, что вы получите предложение по новой работе. У вас могут установиться деловые и конструктивные отношения с начальством. Главное – не допускайте отставания от графика работ.

Рак

Сегодня от эмоционального настроя Раков во многом будет зависеть общий успех в делах. Если вы поверите в себя, то у вас все получится самым наилучшим образом. Не поддавайтесь частой смене настроения и старайтесь вести себя последовательно. Многие ключевые вопросы удастся урегулировать благодаря дальней поездке. Удачный день для профессионального обучения.

Лев

Это один из лучших дней для Львов, имеющих большую практику выполнения частных заказов. Вы будете в полной мере обеспечены выгодной работой, и ваш уровень доходов может значительно вырасти. Удачный день также для работников ночных заведений, закрытых клубов, баз отдыха, санаториев, пансионатов, а также тех, кто работает на охраняемых и режимных объектах.

Дева

Девам рекомендуется ориентировать себя на гибкую адаптацию к внешним обстоятельствам. Это хороший день для индивидуального обслуживания клиентов и развития делового партнерства. Вы прекрасно себя проявите в работе на общественных началах при организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов. Можно предлагать новые виды услуг.

Весы

В профессии Весов большое значение приобретает способность решать любые текущие практические вопросы. Вы сможете сочетать в себе такие качества, как трудолюбие и целеустремленность, что обязательно положительно отразится на результатах работы. Этот день благоприятен не для теоретиков и интеллектуалов, а для тех людей, которые умеют работать своими руками.

Скорпион

В этот день Скорпионам рекомендуется принимать участие в конкурентных видах деятельности. В частности, речь идет о конкурсах, кастингах, и всюду, где требуется проявить творческий нестандартный подход. Можно с большим успехом вкладывать деньги в рекламные акции. Также вы можете попробовать свои силы в новой профессии – новые навыки будут нарабатываться очень быстро.

Стрелец

Стрельцам в этот день требуется иметь под ногами твердую опору – в этом случае дела пойдут успешно. Рядом с вами могут находиться близкие родственники и члены семьи, которые сыграют положительную роль в делах и окажут вам необходимую поддержку. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков и всех, кто имеет отношение к сфере недвижимости.

Козерог

Козерогам, возможно, придется возобновить деловые контакты с некоторыми людьми, с которыми вы давно не общались. Случайная встреча с такими людьми подскажет вам, что с ними в вашу жизнь могут войти новые перспективы. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Также могут повысить свои доходы водители транспорта.

Водолей

Водолеям звезды советуют сосредоточиться над повышением производительности труда. Возможно, для этого вам придется вернуться к использованию технических средств, поскольку все новое это хорошо забытое старое. Общему успеху дня и стабильному доходу способствуют хорошие отношения в трудовом коллективе. Не теряйте рабочее время на посторонние разговоры.

Рыбы

Несмотря на внутренние сомнения, Рыбам все-таки следует проявлять инициативу в делах. Возможно, вы пересмотрите свое отношение к некоторым вопросам – в этом смысле это хорошее время для работы над своими ошибками. Успешно идут дела тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, развлечений и отдыха. Не бойтесь экспериментировать – только так можно развиваться в профессии.