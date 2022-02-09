Помним о своих целях — гороскоп на 10 февраля

10-11 лунные сутки. Сегодня расположение светил помогает мыслить рационально, придерживаться плана или принципа, способствует дисциплине, профессионализму, самоконтролю.

Это поможет не потерять ориентиры, если день начался с искушения, излишества или навязчивой мечты. Будет шанс вернуться к надежной системе, классической схеме. Но вряд ли удастся избавиться от всех ожиданий и иллюзий, останется поле для сомнений и заблуждений. Логика этого дня порой формальна и умозрительна, возможен пробел в связи теории с практикой. Хорошо заниматься планированием и общей аналитикой идей, не вдаваясь в прикладные детали.

Овен

Для Овнов это информативные сутки, но некоторые полезные для себя сведения они получить не смогут. Например, вероятны трудности с точными инструкциями: вместо них могут даваться формальные советы, приказы и поручения, возможны отсылки к популярным материалам вместо профессиональных. Не самый удачный момент для проведения мастер-классов и обсуждения чисто практических деталей проводимых работ.

Телец

Тельцам день позволит упорядочить планы и цели. Многим Тельцам он поможет удержаться от легкомысленных вложений, лишних расходов и случайных трат. Стоит навести порядок в финансовых документах, структурировать официальную информацию и свои личные связи с нужными людьми (инстанциями). Хорошо заняться стратегическим планированием и отчетностью, посовещаться с коллегами и руководством на общие темы.

Близнецы

Близнецам этот день помогает мыслить дальновидно и системно, помнить о долге и дисциплине, не забывать о своем профессиональном «кодексе чести» или о человеческом достоинстве. Именно это поможет многим Близнецам удержаться от сомнительного шага и вовремя включить инстинкт самосохранения. Неопытным Близнецам поможет друг, наставник или правильно выбранный идеал, взятый за образец для подражания.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не пренебрегать обязательной для всех системой правил: они существенно упростят общение с людьми, а в некоторых ситуациях будут превращаться из правил вежливости в правила безопасности, защищать от хаоса, иллюзий или обмана. В частности, не помешает соблюдать их в путешествиях и во время мероприятий, в толпе, вдали от дома, в обществе иностранцев или незнакомцев.

Лев

Сегодня Львы смогут уточнить интересующую их перспективу и отказаться от лишних иллюзий. Возможно, в этом им поможет партнер, друг или коллега. Отказ от преждевременных фантазий и ложных надежд поможет им укрепить реальные полезные связи с теми, кто обещает стать надежным попутчиком на дороге в будущее. Но не стоит обольщаться мнимой ясностью: вопросы, сомнения и «слепые пятна» все же останутся.

Дева

Сегодня во главе угла для Дев дисциплина, долг, план. Важны вопросы профессии и (или) здоровья. Напомнят о себе те или иные необходимые формальности - что может подпортить настроение Девам творческого склада, привыкшим мыслить независимо: не исключено, что ради карьеры или места в системе им придется пожертвовать сутью дела или своим личным пониманием вопроса, замять какие-то существенные детали.

Весы

Сегодня звезды сулят Весам предсказуемый ход событий и защиту от многих проблем (в том числе в общении с официальными инстанциями). Есть искушение замять противоречие, подавить сомнение. Недоразумения все же лучше разрешать или брать на заметку, если речь о путешествии, лечении и ведении дел за границей, содержании животного, контакте с международной структурой и активной работе с иностранцами.

Скорпион

Скорпионам звезды напоминают о необходимости соблюдать правила. Забыв о них или пренебрегая ими, сегодня легко поддаться искушению и попасть в неприятное положение. Не стоит нарушать без причины домашние и дружеские традиции, профессиональные устои или социальный договор. Лучше не спешить с важными собственными выводами и не торопить чужой вердикт: есть риск формального решения не в вашу пользу.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть подстраховка в официальных контактах. Это неплохой день для визита в учреждение, взаимодействия с инстанциями и коллегами. Риски возрастают, если ведется неформальная беседа или опорой для сотрудничества служит полюбовное тайное соглашение. Стоит быть осторожнее, если предметом обсуждения является жилье, гражданство, наследство, дальний переезд, зарубежная недвижимость.

Козерог

Сегодня Козероги держат свои дела в порядке благодаря организованности, контролю, профессиональному опыту или материальной заинтересованности. Многим Козерогам поможет не выпасть из графика их проверенное расписание или надежный помощник. Стоит учесть, что ясная привычная схема может не охватывать отдельные детали. Особенно вероятна путаница в пути, в общении с соседями и в медицинских вопросах.

Водолей

Сегодня опоры Водолеев - дисциплина, объективность, профессионализм, долг и самоконтроль, устойчивость к лести, искушению и обману. Это проявится не только в работе и официальных контактах, но и в общении с пассией или ребенком, в отношении к своему хобби. Демонстрируя миру свои принципы, многие Водолеи будут держать при себе детали - например, свой информационный источник или логику рассуждений.

Рыбы

Рыб этот день призывает к порядку - а также, если нужно, к временной аскезе и жертве внешними эффектами. Ситуация может требовать скромности, уединения, верности профессиональному долгу, соблюдения диеты, подстройки под нужды друзей или домочадцев. Одиночество и дисциплина дадут скрытую точку опоры. Лень и потворство своим амбициям, наоборот, будут лишать почвы под ногами и вводить в заблуждение.