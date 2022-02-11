Какой знак зодиака ненавидят все вокруг
Астрологи уверены, что представителей одного из знаков зодиака ненавидят все окружающие — и это не те знаки, на которые вы могли бы подумать.
Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Интересно, что это не самовлюбленные Львы, не Раки с их переменчивым настроением, не упрямые Тельцы и не странненькие Водолеи. Радиоведущий и комик Зак Буг опросил астрологов и пришел к выводу, что наиболее частая версия — Овны. Они со всеми соревнуются, им все быстро наскучивают, они нетерпеливы и говорят, что думают. И делают — что думают.
Заносчивость Овнов приводят к тому, что они готовы устроить перепалку буквально на пустом месте.
Среди знаменитостей под знаком Овна родились: Мэрайя Кэри, Кортни Кардашьян, Квентин Тарантино и Эмма Уотсон.
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