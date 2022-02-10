Высказываем наболевшее — любовный гороскоп на 11 февраля

Сегодня можно поговорить со второй половинкой по душам.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам назначать любовные свидания: не исключено, что договоренность будет забыта или возникнет недопонимание. Также в этот день не рекомендуется отправлять важные личные сообщения: романтическое послание может затеряться в пути или в нем обнаружатся досадные оплошности.

Телец

Сегодня Тельцам и их партнерам лучше не строить планов встречи заранее. Звезды советуют положиться на обстоятельства, но не ждать чуда: в этот день можно так и не дождаться «попутного ветра». Значимые встречи, беседы на важные темы и совместные мероприятия имеет смысл отложить до следующих суток.

Близнецы

Близнецов этот день склоняет к рассеянности, доверчивости или мечтательности. Возможна чрезмерная подозрительность, но в этом случае Близнецам будет трудно получить своим мыслям однозначное подтверждение. Звезды советуют отложить свидание, так как будет трудно выдерживать требуемый накал страстей.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не форсировать развитие отношений, в том числе на уровне общения. Это день загадок и странностей, особенно при контакте на расстоянии. Вы можете не получить обещанного письма, а вместо знакомого волнующего голоса услышать «на том конце провода» интригующее молчание.

Лев

Сегодня лишь тонкая хрупкая грань отделяет влюбленных Львов от провала в уныние (особенно если они не в меру впечатлительны). Могут получить мнимую новую пищу их скрытые опасения и подозрения насчет будущего. Чтобы не уйти в мир явных иллюзий, им важно не терять живую связь с любимым человеком.

Дева

В этот день звезды рекомендуют Девам отложить важное романтическое свидание. Получить ожидаемое удовольствие от него будет сложно, а вот запутать ситуацию и создать почву для будущих проблем ничего не стоит: достаточно лишь на один миг расслабиться, поддаться искушению или тайной вредной привычке.

Весы

Весам не стоит терять уверенность в себе из-за мелочей: они не влияют на общий ход романа и не способны разрушить отношения. Лучше воздержаться в этот день от дистанционного контакта с любимым человеком: велика вероятность обрыва связи, недопонимания или других загадочных препятствий к общению.

Скорпион

Сегодня Скорпионов подстерегают любовные иллюзии, уводящие их в сторону от настоящего счастья и не совместимые с близким им форматом отношений. Этот день усиливает власть эротических фантазий и экзотических соблазнов. Роман, начатый в эти сутки, не рассчитан на доверительные и честные отношения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы искренне хотят честности, но в разговоре с близким человеком могут быть не слишком откровенными. Многие Стрельцы способны прибегнуть к обману и умалчиванию из благих побуждений. Не исключено желание скрыть от партнера свое неудачное прошлое или завуалировать свои мнимые недостатки.

Козерог

Сегодня усилия Козерогов в сфере личной жизни не дают ожидаемого результата, и в этом нет их вины. В лучшем случае, они инстинктивно отложат свою инициативу, чувствуя, что в этот день у нее мало шансов. Наиболее упорные Козероги рискуют напрасно потратить время и силы, пытаясь осуществить свой план.

Водолей

Сегодня Водолеи способны добиться своего в любви при помощи упорства или упрямства. Партнера подкупит их верность, умение ждать, владеть собой или контролировать ситуацию. Также их козырем в любовной игре может оказаться какой-то талант, который они обдуманно пустят в ход в самый последний момент.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны запутать и себя, и партнера. Многие Рыбы окажутся во власти своих смутных переменчивых мечтаний, а обстановка лишь усилит эту тенденцию. Некоторые Рыбы будут выглядеть легкомысленными мотыльками, даже имея серьезные чувства и планы. Не лучший момент для знакомств и свиданий.