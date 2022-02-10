Все усилия сведутся к нулю — финансовый гороскоп на 11 февраля

Сегодня не стоит браться за серьезную работу — результат будет не тем, на который мы рассчитывали.

Овен

Неблагоприятный день для тех Овнов, у кого на повестке дня стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе. Также не рекомендуется проводить испытания техники и пусконаладочные работы ввиду высокой вероятности технических сбоев. Старайтесь не делать того, что повысило бы риск нарушения отлаженного рабочего ритма.

Телец

Тельцы в этот день могут почувствовать, что становится труднее находить взаимопонимание с деловыми партнерами и клиентами. Основной задачей многих на сегодня является сохранение имеющихся деловых связей. Дело в том, что ваши контакты будут переживать проверку на прочность. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными.

Близнецы

У Близнецов этот день связан с напряжением в сере финансов. Потребность в расходах резко возрастает, а доходы если и поступают, то нестабильно или с задержками. День неблагоприятен для работников туристического и издательского бизнеса, а также тех, чьи доходы связаны с транспортом и внешнеэкономическими связями. Старайтесь не подвергать риску свою деловую репутацию.

Рак

У Раков сегодня может быть неустойчивое эмоциональное состояние. Возможно, вами попытаются манипулировать, особенно если вы ведете переговоры с потенциальными контрагентами. Также следует быть осмотрительнее при проведении финансовых операций. От спекулятивных сделок пока лучше воздержаться. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где имеется большой опыт и все предсказуемо.

Лев

Звезды советуют Львам действовать открыто и дистанцироваться от тайных дел, интриг, закулисного решения вопросов. Все тайное обязательно станет явным, причем очень скоро. Если вы арендуете помещение, то могут вырасти финансовые издержки по содержанию этого имущества. В случае повышения арендной платы вам, возможно, придется искать другой вариант.

Дева

Девам сегодня лучше не участвовать в светских мероприятиях, профсоюзных собраниях и общественной жизни. Делайте ставку на ту работу, в которой вы имеете большой опыт. Старайтесь не отклоняться от графика работы и не давайте себя вовлечь в посторонние, не относящиеся к работе разговоры. Также сторонитесь от людей, ведущих себя агрессивно и непредсказуемо.

Весы

У Весов этот день может стать нестабильным для поддержания карьеры и контактов с начальством. Это тем более вероятно, если вашим непосредственным начальником является женщина. Расчет на увеличение дохода за счет спекуляций не оправдается. Не торопитесь обменивать деньги на иностранную валюту. Ищите опору в трудовом коллективе, в доброжелательных отношениях с коллегами.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут почувствовать усиление стремления к знаниям, что может усилить ваш интерес к профессиональному обучению. Однако вам будет сложно надолго сосредоточить внимание на изучаемом предмете, есть вероятность излишне поверхностного обучения. Наиболее важные дела лучше отложить. Деловые контакты с иностранцами могут не оправдать себя.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам проявить максимум осторожности в любых делах, так или иначе связанных с риском и неопределенностью. Сегодня у вас возрастает вероятность технических сбоев и производственного травматизма. При попытке отыскать важную информацию вы можете столкнуться с препятствиями. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными.

Козерог

Козерогам в этот день будет сложнее договариваться о партнерском сотрудничестве, поскольку ваши партнеры могут вести себя ненадежно. Это особенно будет заметно при ведении переговорного процесса, когда контрагенты могут менять свои мнения после достижения предварительных договоренностей. Удачнее всего пойдут дела у тех, кто работает индивидуально.

Водолей

Водолеям сегодня, возможно, захочется активнее заявить о своей позиции и смелее добиваться поставленных целей. Однако прежде чем громко заявлять свои претензии, подумайте, сможете ли вы в дальнейшем работать в состоянии затяжного конфликта. Причина сего в том, что начальство сейчас не готово выслушивать чьи-то инициативы и может отнестись к вашим инициативам как к самоуправству и выходу за пределы компетенции.

Рыбы

У Рыб этот день на первый взгляд может сложиться весьма деятельным. Однако недостаток организованности и некоторый авантюризм в поступках могут свести к нулю ваши усилия. Старайтесь действовать открыто и строго в рамках закона - возможна негласная проверка вашей фирмы, контрольные закупки товара представителями фискальных властей. Не дайте себя поймать на нарушениях.