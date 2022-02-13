Рискуем и выигрываем — финансовый гороскоп на 14-20 февраля

На этой неделе деньги будут сами плыть в руки.

Событийный фон прошлой недели плавно перетек в неделю грядущую: продолжаются аспекты соединения Марса и Венеры, квадратуры Нептуна и Черной Луны, тригона Плутона к Северному Лунному узлу и секстиля Юпитера к Урану.

На этой неделе все еще крайне удачными могут быть такие действия, как регистрация нового бизнеса, открытие новых направлений в уже существующих компаниях. Высоко вероятно получение сверхприбылей у тех людей, которые руководствуются здоровым чувством риска и используют на полную катушку творческий подход в своем деле, даже рутинном. Среди наемных работников и фрилансеров сейчас особо повезет тем, кто занимается коучингом, психологией, астрологией, наставничеством, преподаванием, наукой, оригинальными видами искусства, разработкой образовательных программ, программного обеспечения, инновационных материалов и продуктов, политикой, шоу-бизнесом, духовными делами. Однако в это красивое время вкралась и ложка дегтя. Помните, как писал Карамзин? Одним словом: «Воруют». Вот именно массовое изобличение воровства, взяточничества, служебных интриг, мошенничества на рабочем месте и будет являться одним из лейтмотивов текущей недели. А 14–17 февраля Солнце окажется в квадратуре к Лунным Узлам. В это время руководители всех мастей и масштабов будут вынуждены принимать очень непростые решения, которые нельзя не принять, так как они уже назрели. Здесь категорический совет: не допускайте несправедливости, резкости, самодурства и гиперкритичности со своей стороны — за это вы впоследствии жестоко поплатитесь здоровьем и потерями в деньгах и репутации.

Овен

Овнам эта неделя сулит удачу в деньгах. Вы можете быть обеспечены выгодной, хорошо оплачиваемой работой. Это прекрасное время для совершенствования профессионального мастерства тем, кто работает руками, занимается каким-то ремеслом с использованием технических новинок. Доходы могут складываться не только от основной работы, но и от дополнительной подработки. Рекомендуется обращаться к работодателям или в государственные учреждения за получением льгот и компенсационных выплат. Расходы, которые вы понесете на восстановление здоровья, покупку путевки в санаторий и прочее могут быть вам компенсированы. И сейчас как раз удобный момент для соответствующих обращений с прошениями. Также это благоприятный период для роста доходов и принятия финансовых решений относительно тех или иных покупок. Бизнесменам рекомендуется в этот период заниматься благотворительной деятельностью. Материальная помощь, которую вы окажете нуждающимся, не пройдет напрасно и обязательно вернется вам через других людей и успехи в бизнесе.

Телец

На этой неделе Тельцам рекомендуется держать свои дела под личным контролем и никому не доверять их выполнение. Как сказано в пословице: «Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо – выполняй его сам!». При таком подходе у вас не будет возникать серьезных проблем. Вместе с тем это не означает, что не надо ни с кем советоваться. Напротив, советы друзей и единомышленников сейчас будут очень кстати. При сохранении личной инициативы в делах, старайтесь не замыкаться только на индивидуальной трудовой деятельности. Вы будете способны к успешному деловому сотрудничеству в коллективе. Ищите опору и понимание в единомышленниках. Благодаря их советам вы сможете принимать единственно верные решения. В этот период вам могут объявить о выплате премии или иного материального поощрения. Возможно, вам поступит информация, которая укажет вам новые перспективы. Хорошо заниматься составлением бизнес-плана и работать с прицелом на получение результата в будущем. Если на этот период запланировано провести собрание акционеров или профсоюзного комитета, то постарайтесь не пропускать это мероприятие. Там вы сможете повлиять на принятие коллективных решений, поскольку к вашему мнению будут особенно прислушиваться.

Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, эта неделя складывается успешно. Приложите максимум усилий, чтобы получить всю нужную вам информацию о положении дел на вверенном вам участке работы. Аналитическая обработка полученной информации поможет вам составить правильное представление о реальном положении в делах и принять единственно верные управленческие решения. Это хорошее время для урегулирования серьезных вопросов мягкими и ненавязчивыми методами. Помните, что, несмотря на вашу готовность к решительным действиям, вы будете намного успешнее, если будете учитывать не только свое мнение, но и искать компромиссных решений. Хорошее время для встречи с влиятельными людьми с целью обсуждения деликатных вопросов. Возможно, вам предложат сделку, с перспективой карьерного продвижения в дальнейшем. У рядовых сотрудников могут установиться доверительные отношения с начальством. Выше вероятность роста доходов от частной подработки, а также выше шансы найти дополнительный источник доходов.

Рак

Раки на этой неделе смогут повысить свой авторитет в профессиональном сообществе благодаря активному включению в коллективные обсуждения. Если вы зарегистрированы на профессиональных форумах в Интернете, то именно там и могут развернуться оживленные дискуссии. В результате такого общения вы станете более глубоко понимать сложившиеся реалии и поднимете уровень своих профессиональных знаний. Этот период складывается благоприятно для тех, кто находится в командировке, занимается преподавательской или юридической деятельностью. У бизнесменов прекрасный период для расширения географии бизнеса, изучения рынков на предмет поиска наиболее выгодных вариантов закупки и продажи товара. Маркетинговые исследования и логистика сейчас будут давать наибольшую материальную отдачу. Многие вопросы будут решаться легко и свободно, как бы сами собой, благодаря удачно складывающимся внешним обстоятельствам.

Лев

Львам, занимающим руководящие должности и обладающим широким спектром ответственности, на этой неделе, возможно, удастся реализовать некоторые назревшие реформы. В частности, можно проводить структурную перестройку подведомственного вам участка работы с целью оптимизирования расходов. Если что-то перестало быть эффективным, устарело, пришло в негодность, то можно решительно от этого избавляться. Это хороший период для кадровых перестановок. Держите курс на максимально возможное обновление. Возможны крупные победы, но стоит быть готовыми к тому, что решения придётся принимать быстро. Удача сопутствует вам при совершении финансовых операций, оформлении банковских ссуд, размещении депозитных вкладов и получении страховых выплат. В вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы, и может представиться удачный шанс для их выгодного вложения.

Дева

У Дев на этой неделе складываются хорошие условия для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений. Звезды советуют всячески развивать деловое партнерское сотрудничество. Деловое партнерство следует понимать в более широком смысле. Это не только работа в паре с партнером. Когда вы вступаете в отношения клиент-исполнитель, то это тоже разновидность делового партнерского сотрудничества, в которой одна сторона выступает в роли заказчика, а другая – исполнителя. Поэтому сфера услуг также получит успешное развитие и реализацию. Клиенты останутся вами довольными и будут рекомендовать вас новым клиентам. В результате ваш профессиональный авторитет возрастает. Также преуспевают работники рекламных и туристических агентств, издательских домов и дизайнерских студий. Вместе с тем для вас сейчас выгоднее адаптироваться к запросам окружающих, нежели проводить свою волю и реализовывать инициативы. Поэтому это хорошее время для тех, кто ориентирован на удовлетворение внешних запросов, клиентских услуг и прочего.

Весы

Весам на этой неделе, возможно, удастся проявить свои таланты в области техники и умения разбираться в тонкостях и деталях всевозможных технических устройств и механизмов. Прежде всего это касается инженерно-технических работников, изобретателей и рационализаторов. Вы сможете увеличить производительность труда за счет новых технических решений, которые сможете на этой неделе же и опробовать, протестировать. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивные, ничто не будет отвлекать ваше внимание от непосредственного выполнения работы. Ваше стремление к упорядочению производственного процесса и гармонизации будет вознаграждено успехами в практическом осуществлении поставленных целей. Не пренебрегайте деталями в любой работе, всегда пытайтесь докопаться до самой сути и разобраться в причинах. В этом случае качество вашей работы будет на высоком уровне. Хорошее время для смены места работы и знакомства с новым трудовым коллективом.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается благоприятно для работы в сфере услуг. Это касается как привлечения клиентов к товарам и услугам за счет рекламных мероприятий, так и непосредственного оказания клиентских услуг. Используйте свой богатый творческий потенциал для того, чтобы предложить что-либо новенькое, усовершенствовать свою работу. Экспериментируйте, пробуйте найти внутренние резервы для развития – сейчас для этого у вас будут благоприятные шансы. Это хорошее время для участия в конкурентных видах деятельности, таких как кастинги, конкурсы на замещение вакантной должности. Если вы имеете отношение к творческим видам деятельности, связаны с искусством или шоу-бизнесом, то вас ожидает признание публики, благодарность со стороны клиентов. Например, концертное выступление артиста или выставка художника, приуроченная к этой неделе, может пользоваться успехом. Особенно благоприятна неделя для работников сферы услуг, связанных с торговлей модными товарами, произведениями искусства, косметикой, парфюмерией. Работники салонов красоты и фитнес-клубов могут быть обеспечены интересной работой.

Стрелец

Стрельцы смогут успешно справиться со всеми запланированными на этой неделе делами, если будут действовать методично и целенаправленно. Отношения с коллегами складываются хорошие. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет напоминать гармоничную семейную атмосферу, где все готовы будут дружно выполнять общее для всех дело. Вы сможете примириться с теми, с кем раньше у вас были натянутые отношения. Звезды советуют искать опору в тех коллегах, с которыми у вас установились хорошие личные взаимоотношения. Это благоприятное время для наведения порядка в делах. Можно заниматься подготовкой бухгалтерских и иных отчетов, благоустраивать свое рабочее место, наводить порядок в документах. Возможно, удастся довести до завершения некоторые дела и проекты. Это хорошее время для проведения ремонтно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ. Используйте это время для улучшения условий труда на рабочем месте.

Козерог

Эта неделя у Козерогов может быть связана с успешным урегулированием информационных вопросов. Удача сопутствует вам при заключении торговых сделок. Можно делать оптовые закупки товара – этот товар будет пользоваться высоким покупательским спросом, и вы его можете быстро реализовать. Это прекрасное время для профессионального обучения, консультаций, обмена опытом с коллегами, совещаний, поездок, деловых встреч. Может произойти ускорение товарно-денежного обмена, благодаря чему у торговцев начнется оживление. Если вам потребуется решить какой-то вопрос, но сами вы этого сделать не в состоянии, то обратитесь за содействием к другим людям – вам не откажут. С этой точки зрения неделя благоприятствует расширению и укреплению деловых связей. Хорошее время для рекламирования своих товаров и услуг. За счет творческого подхода вы сможете предложить нечто совершенно новое, и сможете опередить конкурентов. Особенно преуспеют консультанты сетевого маркетинга.

Водолей

У Водолеев благоприятное время для подведения финансовых итогов за прошедший период. Уровень доходов может существенно повыситься, вам будет везти на деньги. Особенно это относится к тем, кто работает с недвижимостью или использует арендуемую площадь для ведения бизнеса. Преуспевают работники агентств по сделкам с недвижимостью, дизайнеры по интерьеру, строители, коммунальщики, а также те, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества – так вы будете точнее представлять, какие реальные ресурсы имеются в вашем распоряжении. Несмотря на удачу в деньгах, необходимо понимать, что ничего вам само с неба не упадет, всего придется добиваться упорным трудом. Энергии и физической выносливости у вас будет достаточно для того, чтобы в течение длительного времени выдерживать высокий темп работы. Поэтому рост доходов станет возможным главным образом за счет интенсификации труда.

Рыбы

У Рыб на этой неделе все может сложиться великолепно, если вы будете рассчитывать только на свои силы. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто ориентирован на развитие и укрепление деловых связей. Не ждите, когда к вам подойдут и предложат сотрудничество. Под лежачий камень вода не течет. Действуйте сами активнее, проявляйте инициативу при назначении встреч, обсуждении актуальных вопросов, поездок. Этот период хорош не только для наработки новых деловых связей, но и для использования уже имеющихся у вас знакомств. Несмотря на то, что многие дела вы будете в состоянии решить лично, не помешает в случае необходимости обратиться за содействием к знакомым и приятелям. При взаимодействии с окружающими людьми ваши дела пойдут гораздо быстрее. Это особенно уместно, если вашей компетенции окажется недостаточно для решения актуальных вопросов. Поручая дела другим людям, или нанимая их, вы все равно должны держать ситуацию под личным контролем.