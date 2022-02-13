Иллюзии разрушатся — любовный гороскоп на 14-20 февраля

На этой неделе с наших глаз спадут розовые очки и, возможно, придется сделать серьезный шаг.

Данная неделя мало чем содержательно отличается от предыдущей, так как планеты образуют между собой весь месяц длительные и устойчивые, не изменяющиеся аспекты: соединение Марса и Венеры, квадратура Нептуна и Черной Луны, тригон Плутона к Северному Лунному узлу и секстиль Юпитера к Урану. На этой неделе все еще максимально благоприятны любые активные действия на амурном фронте: когда влюбленные съезжаются для совместного проживания, новые любовные знакомства, начало романтических или сексуальных отношений, объявления о помолвке, подача заявлений в загс, проведение свадеб. Мало того, все, кто познакомились или поженились в эти дни, будут сохранять отношения долгие годы, их связь будет романтичной, полной заботы. Такие пары могут очень быстро материально обогащаться, общаться с высокой интеллектуальной и духовной наполненностью. Однако также останутся актуальными темы измен, предательств, встреч с альфонсами и манипуляторами, которые именно сейчас могут быть раскрыты.

Со многих могут слететь «розовые очки» в отношении их визави, ликвидироваться иллюзии по их поводу. Вообще, если вы решите на этой неделе с кем-то расстаться, не стоит сомневаться в том, что вы поступаете единственно правильным образом — само небо привело вас к этому решению. И напротив, если решите, что эти отношения вам очень нужны, то боритесь за них и получите желаемое. 14–17 февраля Солнце окажется в аспекте квадратуры к Лунным Узлам. В этот период именно мужчины, которые проявят себя как эгоисты, деспоты или просто самодовольные, спесивые циники, могут разрушить навсегда отношения, лучше которых могут уже не найти всю жизнь. Зачинщики ссор в это время, вне зависимости от пола и возраста, получат от судьбы наказание в виде осложнений со здоровьем и разрушения репутации, доброго имени и доверия окружающих, что не может не сказаться плохо как на деньгах, так и на любовной сфере.

Овен

В первой половине этой недели звезды советуют Овнам устроить себе и партнеру праздник, а во второй чаще подстраиваться под его интересы, оказывать услуги и приходить на помощь. В выходные важна дипломатичность: даже пустяковая ссора может сыграть роковую роль, если для разногласий уже есть почва.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам с неослабевающей энергией и прежней изобретательностью поддерживать огонь в костре любви, но стараться поменьше говорить о чувствах и анализировать отношения: слова могут обесценить то, что транслируется на уровне эмоций. Лучший день для свидания - четверг.

Близнецы

На этой неделе влюбленные Близнецы станут меньше зависеть от своих эмоций, но вряд ли смогут избавиться от их власти целиком. Подобная двойственность может сыграть с ними шутку в выходные: твердое решение, принятое «на холодную голову» вдали от объекта чувств, может быть забыто в его присутствии.

Рак

В первые дни недели влюбленным Ракам захочется праздника чувств, но звезды советуют им отложить свидание до четверга или пятницы: в эти дни обстановка окажется более гармоничной, небеса будут более дружелюбны к их планам. В выходные не помешает дипломатичность, в ее отсутствие возможен конфликт.

Лев

Львам стоит внимательнее выбирать манеру поведения в первой половине этой недели: от нее зависит качество отклика, который они получат. В манере общения у обоих партнеров могут появиться нотки определенности. В ближайшее время предстоит прояснить отложенный вопрос или о чем-то заново договориться.

Дева

Влюбленным Девам звезды советуют проявить побольше активности в четверг и пятницу, но с учетом новых нюансов. К этому времени могут сместиться акценты во внешней ситуации, возможны перемены в собственных возможностях или ходе мыслей. Еще одну перемену, влияющую на отношения, может принести уик-энд.

Весы

На этой неделе испытание ждет Весов в выходные. Планы на романтический уик-энд вряд ли сорвутся, но будут окрашены напряженностью между партнерами, с положительным или отрицательным зарядом. Не исключается и бурная страсть, и мучительная ссора. Убавить градус эмоций поможет дружеский разговор.

Скорпион

На этой неделе комфортными днями для влюбленных Скорпионов станут четверг и пятница: они сулят им не только ожидаемые эмоции, но и приятный сюрприз. В конце недели важные сдвиги в делах сердечных могут остаться незамеченными на фоне временных осложнений. Не стоит планировать романтический уик-энд.

Стрелец

На этой неделе взгляд Стрельцов на любовные отношения зависит от их общего настроения и системы личных приоритетов. Не всегда будет уместна ставка на логическое мышление: глубокие привязанности все чаще распознаются сердцем, а не разумом. Важные решения личного плана лучше отложить до конца недели.

Козерог

На этой неделе Козерогам станет труднее говорить о своих чувствах, но они будут все так же сильны. Активность в любви уместна в четверг и пятницу. От идеи романтического уик-энда стоит отказаться: даже если критический взрыв эмоций - часть вашего плана, вы рискуете потерять контроль над событиями.

Водолей

Эта неделя может сделать влюбленных Водолеев общительнее, но не уступчивее. Ничто и никто не заставит их изменить своей системе ценностей, которую они распространяют и на любовь. Пошатнуть их упрямство может уик-энд - но даже острый любовный кризис лишь укрепит их в собственных планах и принципах.

Рыбы

К концу этой недели Рыбы «обретают крылья», но взлететь пока не готовы. Им не помешает осторожность в выходные: новое вдохновение, вера в себя и желание счастья могут ослепить их, помешать им разглядеть потенциальные ловушки в ситуации уик-энда или некоторые важные нюансы в поведении партнера.