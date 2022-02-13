Ищем золотую середину — гороскоп на 14-20 февраля

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

16 февраля соединение Венера-Марс. Этот аспект повторяется с периодичностью примерно 2-2,5 года. Символический смысл этого аспекта связан с интенсивными межличностными отношениями в любви и браке. Те люди, чьи гороскопы этот аспект затронет, могут почувствовать усиление собственнических инстинктов. Это касается как межличностных отношений, так и бизнеса, финансов. В личных отношениях это может проявляться в разжигании страстей, в ревности и в усилении сексуальных потребностей. Сила любовного влечения возрастает, что может привести к серьезным поступкам типа предложения руки и сердца влюбленными. Физическая составляющая любви преобладает над духовной составляющей. На материальном плане у людей может усилиться жажда наживы, алчность и жадность. Человеку подчас трудно остановиться в накоплении и потреблении финансовых ресурсов, потому что нет чувства меры. Вместе с тем данный аспект побуждает к интенсивному труду ради повышения уровня доходов.

18 февраля секстиль Юпитер-Уран. Это достаточно мощный и редкий аспект, который по силе влияния перекрывает весь февраль, хотя максимально проявлен именно 18 февраля. Аспект повторяется дважды за примерно 13-14 лет. Символический смысл аспекта в том, что он способствует позитивным переменам во всем, начиная с личной и семейной жизни и заканчивая крупным бизнесом. Если хочется изменить и обновить свою жизнь, то на таком аспекте это может удачно получиться. Но само по себе ничего не с неба не упадет. Необходимо прилагать усилия и действовать. Тогда благоприятная сила аспекта способна обрести реализацию

Овен

Овны на этой неделе могут почувствовать усиление потребности в спокойном и расслабленном времяпрепровождении в обстановке тишины и комфорта. Хорошо проводить время в уединении, выезжать на отдых в тихие места, в санатории или профилактории на берегу моря, озера. Это удачное время для духовных практик, релаксации, медитации, работы над собой, проработки психологических комплексов. Возможно, через духовные практики, вы научитесь регулировать свои внутренние функции и избавитесь от психологических комплексов. В эти дни намного эффективнее действие молитвы, мантр. Вы сможете серьезно продвинуться в практике йоги, аутогенной тренировки, цигуна и медитации. Это хорошее время с точки зрения роста финансовых возможностей. Удачно для сосредоточенной углубленной работы. Вырастут доходы от выполнения частных заказов. Действуя тихо и незаметно, вы способны достигнуть более впечатляющих результатов. В середине недели, возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над той информацией, которая долгое время волновала вас и была вам недоступна.

Телец

Тельцы на этой неделе будут способны на творческие инициативы и могут удивить окружающих своими нестандартными оригинальными поступками. Эта неделя может быть связана с приятными сюрпризами, неожиданными исполнениями заветных желаний. Нагрузка в делах может уменьшиться, и вы получите возможность немного расслабиться, провести время, отдыхая с друзьями. Старайтесь вести себя свободно, не связывая себя никакими обязательствами. Пусть это будет время импровизации, и тогда приятные неожиданности обязательно войдут в вашу жизнь. Хорошо проводить время в кругу друзей и подруг, в клубах по интересам, на вечеринках. Если вы много общаетесь через интернет, то на этой неделе может состояться романтическое виртуальное знакомство. Также у вас могут появиться новые друзья при общении на форумах и в социальных сетях. Именно друзья помогут вам укрепить вашу самооценку, добавят уверенности в себе, в своих силах и способностях. Если вы занимаете активную общественную позицию, то вас могут пригласить вступить в партию, общественное движение. Вам будет хорошо в кругу людей, которых интересуют те же вопросы, что и вас самих.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут пользоваться повышенным вниманием и симпатиями окружающих. Вы сможете намного успешнее решать вопросы с начальством и представителями власти. Усилится ваше личное обаяние, благодаря чему, вы сможете заручиться поддержкой нужных вам людей. Неделя благоприятна для карьерного роста и урегулирования отношений с родителями. Успешно решаются любые практические вопросы. В некоторых важных вопросах вам лучше действовать методами тайной дипломатии. Возможно, вам удастся получить протекцию со стороны влиятельного покровителя. В результате вам откроется возможность успешно урегулировать некоторые сложные и запутанные вопросы, которые нежелательны для широкой огласки. Если вы хотите добиться поставленной цели, то предварительно требуется заручиться поддержкой со стороны людей, от которых зависит исход дела. И лучше, если вы проведете тайные встречи с глазу на глаз. Используйте духовные практики для обретения внутреннего душевного равновесия – это поможет вам решать вопросы на внешнем плане.

Рак

У Раков на этой неделе может усилиться интерес к образованию. Если вы проходите обучение в вузе или на курсах повышения квалификации, то сам по себе процесс учебы будет доставлять вам огромное удовлетворение. Вы с удовольствием будете погружаться в учебу, узнаете много нового и полезного для себя. Также на этих днях может состояться импровизированная туристическая поездка. Возможно, друзья предложат вам составить им компанию в их путешествии. В туристической поездке вы можете познакомиться с человеком, который будет близок к вашему идеалу. В результате вы можете получить много новых впечатлений. Активизируются ваши контакты через интернет. Потребность в путешествиях и новых впечатлениях вполне может быть компенсирована веб-серфингом, общением на форумах, в социальных сетях, на сайтах знакомств. Виртуальное романтическое знакомство может стремительно развиваться и имеет все шансы перейти в реальные отношения. Завсегдатаи общения на форумах, в социальных сетях в интернете будут много и увлеченно общаться, расширив круг дружеского общения. Возможно, вы познакомитесь по интернету с человеком, который станет для вас примером для подражания и который может многому научить вас в плане духовно-нравственного роста. Это особенно актуально для молодых Раков, едва вступающих во взрослую жизнь.

Лев

У типичных Львов эта неделя складывается благоприятно для урегулирования финансовых вопросов. Усиливается ваша сексуальность, что положительно отразится на отношениях в браке и любви. Одинокие Львы будут способны на более смелое и раскованное поведение при выстраивании личных отношений с представителями противоположного пола. Не исключены сексуальные контакты с партнерами, занимающими более высокое положение по социальному и профессиональному статусу. Например, может начаться служебный роман с начальником, если для этого уже созревали предпосылки. Это хорошее время для обсуждения вопросов наследования с родственниками, оформления завещаний с нотариусом и вступления в права наследства. Вы сможете добиться отличных результатов в спорте, установив личные рекорды. Успешно проходят спортивные соревнования с элементами силовой борьбы. Может улучшиться ваше финансовое положение. Вы сможете получить доступ к крупным финансовым ресурсам за счет получения банковской ссуды или денежного перевода от деловых партнеров.

Дева

Девы, состоящие в браке или находящиеся в течение долгого времени в партнерских отношениях, на этой неделе могут заново открыть для себя партнера. Возможно, это будет связано с каким-то особенным поведением партнера, выражающим вам знаки симпатии. Так или иначе, но партнерские отношения могут обрести новый импульс к развитию. С партнером по браку устанавливается полное взаимопонимание. Вы сможете спокойно обсуждать любые спорные вопросы и приходить к компромиссным решениям. Например, можно обсуждать вопросы, связанные с юридическим оформлением имущественных прав и подписывать соответствующие документы. Хорошо проводить обряд венчания. Рекомендуется действовать открыто, активнее знакомиться с окружающими, вступать в сотрудничество, как в личных отношениях, так и в деловой активности. Хорошо ходить на свадьбы, посещать торжественные мероприятия, объявлять о помолвке. Публичные выступления принесут вам симпатии окружающих. Не исключено романтическое знакомство с человеком из другого города или страны. Успешно проходит сдача экзаменов у учащихся.

Весы

Весы любят наводить порядок, и на этой неделе могут заниматься делами с особенным удовольствием. Вы можете почувствовать, что состояние вашего здоровья находится в прямой зависимости от того, насколько благоустроено пространство вокруг вас. Чем чище в вашем доме или в офисе, чем опрятнее и аккуратнее вы сами выглядите, тем лучше ваше настроение и самочувствие. В это время ваш энергетический потенциал будет достаточно высоким, поэтому вы можете ставить перед собой масштабные задачи. Хорошо проводить полную инвентаризацию в домашнем хозяйстве, перебирать вещи в шкафах, избавляясь от всего старого и ненужного. Очистив шкафы и полки от хлама, вы, тем самым, впустите обновленную энергию в свой дом и сами почувствуете прилив сил. Также это хорошее время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, посидеть на диете ради избавления от лишнего веса. Хорошее время для избавления от вредных привычек и замены их хорошими привычками. Правила здорового образа жизни могут все больше влиять на ваше повседневное поведение. Особой вашей любовью в эти дни будут пользоваться домашние животные. Вы будете с удовольствием ухаживать за «братьями меньшими». Это хорошее время для приобретения в дом котенка или щенка.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может пройти на эмоциональном подъеме. Усиливается ваш оптимизм и готовность проявить свои творческие способности. Это прекрасное время для людей, увлеченных каким-то делом, хобби, спортом. Не отказывайтесь принять участие в увеселительных мероприятиях, свадьбах, импровизированных вечеринках. Этот период благоприятствует развитию романтических отношений. Одинокие Скорпионы могут встретить свою любовь – и это может стать любовью с первого взгляда. Старайтесь чаще появляться в людных местах, посещайте праздничные мероприятия, концерты, фестивали – будьте на виду и не сидите дома. Вас ожидает много приятных мгновений, любовные признания, творчество и увлечения. Возможно, вас ждут любовные признания, предложения руки и сердца, подарки и приятные сюрпризы. Это прекрасное время для знакомства любимого человека со своей семьей, со своими родителями и родственниками. Те, у кого уже имеются романтические отношения, могут спонтанно подать заявление в загс на регистрацию брака. Супружеские отношения будут наполнены оптимизмом и любовью. Также это хорошее время для творчества, спортивных состязаний, хобби и приятного беззаботного времяпрепровождения.

Стрелец

Единственным местом для Стрельцов, где вам будет по-настоящему тепло и комфортно на этой неделе, может стать семья, свой дом, жилище. Несмотря на то, что Стрельцы большие непоседы, однако на этой неделе они могут повести себя нетипичным образом. Отношения в семье складываются исключительно доброжелательные и основываются на любви с близкими людьми. В это время хорошо заниматься украшением своего жилья с целью сделать его уютным, комфортным и красивым. Можно покупать картины, домашние цветы, мягкую мебель и осветительные приборы. Все домочадцы вместе с вами дружно будут браться за совместные дела. Не исключено, что некоторые перестановки будут связаны с появлением в вашем доме нового «жильца» из числа домашних животных, например щенка или котенка. Так или иначе, но преобразования в доме могут значительно улучшить условия жизни, сделав их более комфортными и просторными. Также это хорошее время для семейных торжеств, устроения праздников, юбилеев, приглашения в гости друзей и родственников.

Козерог

Козероги на этой неделе могут почувствовать сильную потребность в общении с окружающими людьми. Вероятно, вы окажетесь в окружении доброжелательно настроенных людей из числа друзей и знакомых. Это успешное время для учебы, переписки, примирения с окружающими людьми. Например, если у вас ранее были плохие отношения с соседями, то самое время сделать шаги к примирению и восстановлению добрососедских отношений. Благоприятное время для сбора новостной информации. Для этого вам, возможно, придется много времени провести за телефонными разговорами со знакомыми. В итоге вы станете очень информированным человеком, и уже к вам могут обращаться с вопросами о последних новостях. Многие вопросы вы сможете успешно решить благодаря помощи и содействию других людей. Если у вас на повестке дня стоят важные дела, то можно использовать весь потенциал имеющихся у вас деловых и человеческих связей для решения вопросов. Влюбленные могут часто ездить на свидания, которые будут проходить в необычной и приятной обстановке. Одиноких Козерогов могут ждать романтические знакомства в поездках.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может заметно улучшится финансовое положение. Это положительно отразится на вашем настроении и самоощущении. Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности, повысите уровень мастерства в работе и увеличите производительность труда. Также не исключено получение материальной помощи от близких родственников, родителей. Наличие финансовых ресурсов позволит вам реализовать на практике некоторые свои идеи относительно благоустройства жилья. Вы сможете сделать крупные покупки для дома. Это удачное время для покупки модных вещей, одежды, украшений, а также осветительных приборов для дома. Хорошо заниматься проведением современных сетей интернета, кабельного или спутникового телевидения в квартиру. Это хорошее время для приглашения в дом гостей для проведения торжеств и праздничных мероприятий. Возможно, ваше внимание и забота потребуется представителям старшего поколения в семье. Сделайте все необходимое для их поддержки.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут находиться в оптимистическом настроении и могут проявить интерес к изменению своего имиджа. Во всяком случае, типичным Рыбам явно захочется поэкспериментировать над своей внешностью. Мужчины вдруг захотят сбрить или наоборот отрастить бороду, усы, а женщинам захочется перекрасить волосы, сменить прическу и стиль макияжа. Также это исключительно удачное время для татуажа губ, век. В результате вы сможете приятно удивить друзей и знакомых своим обновленным внешним видом. Неделя благоприятна для личностного развития, общения с окружающими и учебы. Возможно, имеет смысл подумать о поступлении на курсы обучения, или о начале самостоятельного обучения с использованием видеокурсов. Доброжелательное отношение к людям может открыть перед вами любые двери. Также это прекрасное время для новых знакомств, расширения круга общения. Возможно, друзья и родственники пригласят вас в загородную поездку на дачу или на природу на пикник.