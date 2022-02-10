Слова проникнут в самое сердце — гороскоп на 11 февраля

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах и в положении «без курса» может провоцировать рассеянность, непостоянство, неуверенность, непоследовательность в мышлении и общении, зависимость от минутных эмоций и беспокойство по надуманным поводам.

Высока вероятность ошибок, опозданий, случайностей, нечестности по разным причинам. Лучше не предпринимать ничего серьезного, отложить выводы, объявления, переговоры, поездки, точные работы. Хорошо заняться несложным делом, которое можно в любой миг прервать, или устроить себе отдых со сменой впечатлений - например, прогуляться без плана или пообщаться без четкой цели.

Овен

Овнам стоит учитывать неопределенность сегодняшнего информационного фона. Вместо надежных фактов можно столкнуться со слухами и сплетнями. Новые начинания могут провалиться из-за путаницы, опозданий или рассеянности. Приветствуется отдых от точной ответственной работы. Целевым командировкам и переговорам стоит предпочесть свободные прогулки, случайные контакты, атмосферу легкости и разнообразия.

Телец

Этот день Тельцы могут полностью посвятить фантазиям о будущем в свободном легком стиле. Звезды подсказывают, что это не такая уж пустая трата времени, как может показаться: в потоке случайных мыслеобразов промелькнет пара идей, достойных внимания. А вот от конкретики и важных начинаний сегодня лучше воздержаться. Нежелательно принимать решения, делать внеплановые покупки и подписывать документы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам взять тайм-аут и отдохнуть, ориентируясь на свои потребности. В этот день слабеет дисциплина и возрастает невнимательность. Попытки успеть больше обернутся явными или скрытыми ошибками в важных делах. Не рекомендуется работать с документами и выполнять точные расчеты (особенно если от них зависит безопасность). Не время строить планы: велика вероятность иллюзий.

Рак

Сегодня тяга к общению и расширению кругозора может сочетаться у Раков с потребностью в уединении. Выручит дистанционное обучение, удаленный контакт с нужными людьми или интересное виртуальное времяпрепровождение. При этом не стоит вести важные переговоры: расстояние или другой фактор могут внести путаницу. Возможны как проблемы со связью, так и искажения информации, сопровождаемые домыслами.

Лев

Сегодня могут усилиться сомнения Львов относительно будущего. Это день, когда становится сложнее «навести резкость» даже на близкие перспективы, не говоря уже о далеких (особенно если вы утратили связь с друзьями и временно оказались в одиночестве). Если горизонты будущего заволокло туманом, старайтесь не рисовать себе заранее плохие картины, чтобы не запрограммировать себя на возможный негатив.

Дева

Девам нужно быть внимательнее, чтобы не оказаться в запутанном положении или не поставить себе ложную цель. Сегодня возрастает риск стратегических ошибок, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с влиятельными людьми: клиентами, партнерами, хозяевами жилья. Необходимо остерегаться обольщений и обмана. Имеет смысл уклониться в этот день от совещания, собеседования, подписания контракта.

Весы

Сегодня стройные планы и убеждения Весов могут обрасти сомнениями. Звезды советуют учитывать свои смутные ощущения, но напоминают, что их важно верно интерпретировать - а с этим в данные сутки возможны проблемы. Лучше делать «заметки на полях», чтобы вернуться к ним позже. Нежелательно приступать в этот день к делам и лечению, налаживать контакты (особенно за рубежом) и начинать путешествие.

Скорпион

Сегодня один из тех дней, когда Скорпионы рискуют свернуть на ложный путь даже при изначально благоприятном старте. В этот день слабеют сдерживающие факторы. Возрастает вероятность обольщений и заблуждений, включая любовные, духовные и творческие. Для многих Скорпионов это полезный опыт на будущее - но лишь если дело касается мелочей. Не стоит испытывать судьбу, начиная крупный важный проект.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно надеяться на конструктивные диалоги и прозрачные сделки. Даже в стабильных честных союзах может временно появиться недоверие или возобладать сомнительный стиль общения. Не исключены ситуации обмана из добрых побуждений. Возможна утечка семейных тайн и приватных данных. Лучше избегать откровенности (в том числе с домочадцами). Не стоит выбирать жилье и нанимать персонал.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о высокой вероятности хаоса, пауз, расслабленности и путаницы. Неясности и странности возможны даже в простых рутинных занятиях. Не исключены отмены встреч, пропажи документов, ошибки в текстах, рецептах и расчетах. Легко пойти по ложному следу, зря потратив время. Лучше перенести на другой день поездку, переговоры, старт дела, скрупулезную точную работу.

Водолей

Сегодня Водолеев трудно сбить с верного курса. Победа достается им не только благодаря таланту, но также благодаря терпению, упорству и нечувствительности к соблазнам. Они остаются на правильной дороге тогда, когда многие уже сошли с дистанции, и получают свой приз. Водолеям-родителям стоит больше верить в способности своих детей. Не стоит приступать к новым делам: для них будет мало энергии.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко впадают в заблуждение, могут неверно трактовать свои ощущения и ошибаться в причинах событий. Это день непостоянных настроений и противоречивых желаний, которые могут быть в равной степени свойственны самим Рыбам и их близкому окружению, включая домочадцев. Не исключены недоразумения в доме по мнимым причинам. Стоит отложить важные начинания, в том числе связанные с жильем.