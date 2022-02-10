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Слова проникнут в самое сердце — гороскоп на 11 февраля

10 февраля 2022ГороскопыМарианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах и в положении «без курса» может провоцировать рассеянность, непостоянство, неуверенность, непоследовательность в мышлении и общении, зависимость от минутных эмоций и беспокойство по надуманным поводам.

Слова проникнут в самое сердце — гороскоп на 11 февраля
Фото: rambler

Высока вероятность ошибок, опозданий, случайностей, нечестности по разным причинам. Лучше не предпринимать ничего серьезного, отложить выводы, объявления, переговоры, поездки, точные работы. Хорошо заняться несложным делом, которое можно в любой миг прервать, или устроить себе отдых со сменой впечатлений - например, прогуляться без плана или пообщаться без четкой цели.

Овен

Овнам стоит учитывать неопределенность сегодняшнего информационного фона. Вместо надежных фактов можно столкнуться со слухами и сплетнями. Новые начинания могут провалиться из-за путаницы, опозданий или рассеянности. Приветствуется отдых от точной ответственной работы. Целевым командировкам и переговорам стоит предпочесть свободные прогулки, случайные контакты, атмосферу легкости и разнообразия.

Телец

Этот день Тельцы могут полностью посвятить фантазиям о будущем в свободном легком стиле. Звезды подсказывают, что это не такая уж пустая трата времени, как может показаться: в потоке случайных мыслеобразов промелькнет пара идей, достойных внимания. А вот от конкретики и важных начинаний сегодня лучше воздержаться. Нежелательно принимать решения, делать внеплановые покупки и подписывать документы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам взять тайм-аут и отдохнуть, ориентируясь на свои потребности. В этот день слабеет дисциплина и возрастает невнимательность. Попытки успеть больше обернутся явными или скрытыми ошибками в важных делах. Не рекомендуется работать с документами и выполнять точные расчеты (особенно если от них зависит безопасность). Не время строить планы: велика вероятность иллюзий.

Рак

Сегодня тяга к общению и расширению кругозора может сочетаться у Раков с потребностью в уединении. Выручит дистанционное обучение, удаленный контакт с нужными людьми или интересное виртуальное времяпрепровождение. При этом не стоит вести важные переговоры: расстояние или другой фактор могут внести путаницу. Возможны как проблемы со связью, так и искажения информации, сопровождаемые домыслами.

Лев

Сегодня могут усилиться сомнения Львов относительно будущего. Это день, когда становится сложнее «навести резкость» даже на близкие перспективы, не говоря уже о далеких (особенно если вы утратили связь с друзьями и временно оказались в одиночестве). Если горизонты будущего заволокло туманом, старайтесь не рисовать себе заранее плохие картины, чтобы не запрограммировать себя на возможный негатив.

Дева

Девам нужно быть внимательнее, чтобы не оказаться в запутанном положении или не поставить себе ложную цель. Сегодня возрастает риск стратегических ошибок, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с влиятельными людьми: клиентами, партнерами, хозяевами жилья. Необходимо остерегаться обольщений и обмана. Имеет смысл уклониться в этот день от совещания, собеседования, подписания контракта.

Весы

Сегодня стройные планы и убеждения Весов могут обрасти сомнениями. Звезды советуют учитывать свои смутные ощущения, но напоминают, что их важно верно интерпретировать - а с этим в данные сутки возможны проблемы. Лучше делать «заметки на полях», чтобы вернуться к ним позже. Нежелательно приступать в этот день к делам и лечению, налаживать контакты (особенно за рубежом) и начинать путешествие.

Скорпион

Сегодня один из тех дней, когда Скорпионы рискуют свернуть на ложный путь даже при изначально благоприятном старте. В этот день слабеют сдерживающие факторы. Возрастает вероятность обольщений и заблуждений, включая любовные, духовные и творческие. Для многих Скорпионов это полезный опыт на будущее - но лишь если дело касается мелочей. Не стоит испытывать судьбу, начиная крупный важный проект.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно надеяться на конструктивные диалоги и прозрачные сделки. Даже в стабильных честных союзах может временно появиться недоверие или возобладать сомнительный стиль общения. Не исключены ситуации обмана из добрых побуждений. Возможна утечка семейных тайн и приватных данных. Лучше избегать откровенности (в том числе с домочадцами). Не стоит выбирать жилье и нанимать персонал.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о высокой вероятности хаоса, пауз, расслабленности и путаницы. Неясности и странности возможны даже в простых рутинных занятиях. Не исключены отмены встреч, пропажи документов, ошибки в текстах, рецептах и расчетах. Легко пойти по ложному следу, зря потратив время. Лучше перенести на другой день поездку, переговоры, старт дела, скрупулезную точную работу.

Водолей

Сегодня Водолеев трудно сбить с верного курса. Победа достается им не только благодаря таланту, но также благодаря терпению, упорству и нечувствительности к соблазнам. Они остаются на правильной дороге тогда, когда многие уже сошли с дистанции, и получают свой приз. Водолеям-родителям стоит больше верить в способности своих детей. Не стоит приступать к новым делам: для них будет мало энергии.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко впадают в заблуждение, могут неверно трактовать свои ощущения и ошибаться в причинах событий. Это день непостоянных настроений и противоречивых желаний, которые могут быть в равной степени свойственны самим Рыбам и их близкому окружению, включая домочадцев. Не исключены недоразумения в доме по мнимым причинам. Стоит отложить важные начинания, в том числе связанные с жильем.