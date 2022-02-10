Пять знаков, из которых вырастают «маменькины сынки»

Ясновидящая Кажетта назвала «Вечерней Москве» пять знаков зодиака, представители которых становятся «маменькиными сынками».

Мужчины, рожденные под данным созвездием, проносят уроки матери через всю жизнь. Они настолько тщательно подходят к выбору спутницы жизни, что буквально помещают девушек под микроскоп, а это приводит к поздним женитьбам.

В семье этого знака мать просто обожествляется. По этой причине Весы растут в полной уверенности, что нет женщины лучше, чем его мама.

Они не могут прожить и дня без звонка маме, поэтому даже во взрослом возрасте ведут себя как незрелые дети. Их избранницам придется смириться с тем, что ее возлюбленный будет постоянно ставить в пример свою маму.

Представители знака часто выбирают себе вторую половинку, которая похожа на их мать. Рыбы являются крайне нерешительными мужчинами, которые надеются, что все проблемы решит их вторая половинка.

Водолеи, по мнению ясновидящей, являются самыми придирчивыми представителями зодиакального круга. Они часто растут в атмосфере чрезмерного потворства, поэтому ждут от других исполнения своих желаний.