Три знака зодиака, которые женятся на всю жизнь
Астролог Людмила Булгакова рассказала, представители каких знаков зодиака способны прожить с одним партнером всю жизнь.
Фото: Кадр из фильма "Большая свадьба"
По словам Булгаковой, среди мужчин это Весы, Дева и Рак. Однако браки у них выходят разные. Весы очень часто женятся по расчету, однако любят своих жен, что, впрочем, не мешает им иногда изменять. Девы долго выбирают человека, который будет спутником их жизни — часто они по 20 лет думают, прежде чем отправиться в загс.
«...Впоследствии, женившись на этом совершенстве, они просто не считают возможным менять его на другое – на еще один длительный кастинг у них может просто не хватить времени. Поэтому даже при наличии побочных увлечений семья для представителей знака, как говорится, святое», — говорит Булгакова.
Раки, в свою очередь, не покинут свою семью, даже если чувства к жене остынут и они встретят другую женщину. Они очень любят членов семьи — детей, родителей и других родственников.
"Только в таком прочном и преданном "коллективе" они чувствуют себя максимально комфортно как в моральном, так и в физическом смысле", — говорит астролог.
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