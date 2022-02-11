Ищем новые стратегии — финансовый гороскоп на 12 февраля

Сегодня полезно отдыхать, но можно подумать и о новых стратегиях, которые помогут в карьере.

Овен

Чем раньше Овны приступят к делам в этот день, тем успешнее он пройдет. В утренние часы вы сможете действовать вполне организованно, дисциплинированно и последовательно. И к тому же у вас будет большой заряд энергии. А вот после полудня внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Особенно это касается делового партнерства.

Телец

Если Тельцам требуется сегодня провести важную деловую встречу, то лучше всего запланировать её на утренние часы. В это время вы сможете договориться обо всем, что сами себе запланировали. Во второй половине дня могут быть трения в трудовом коллективе. Также могут возникнуть технические сбои, поломки в работе компьютеров и офисной техники.

Близнецы

Близнецы в утренние часы смогут принимать эффективные финансовые решения. Например, сможете выбрать качественный товар для покупки и использовать скидки, акции. Также в это время вы имеете неплохие шансы для получения заказа, который надолго обеспечит вас выгодной работой. Во второй половине дня рекомендуется воздержаться от заключения спекулятивных сделок.

Рак

От психологического настроя Раков в этот день будет многое зависеть. Старайтесь держать под контролем свои эмоции. Проявляйте инициативу только в тех вопросах, где вы твердо уверены в собственной правоте. При сомнительных ситуациях лучше воздержаться от инициатив. В зону риска могут попасть деловые партнерские отношения.

Лев

В первой половине дня Львам рекомендуется заниматься вопросами оформления документов для получения льгот, всевозможных компенсаций, субсидий, пенсий. Успешно пойдут дела у фрилансеров, работающих на дому. Вторая половина дня неблагоприятна для учебы и аналитической обработки информации. Некоторые деловые поездки могут пройти неудачно.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется вести активные консультации с деловыми партнерами и согласовывать с ними свои планы. Это поможет вам сделать свои действия более эффективными. Вторая половина дня может быть связана с убытками из-за непродуманных инвестиций. Уровень текущих доходов может оказаться меньше, чем ожидается.

Весы

Весам рекомендуется воздерживаться от проявления каких-либо личных инициатив перед начальством. Ориентируйте себя на спокойную и методичную планомерную работу. Сейчас не время для каких-либо экспериментов. Чтобы день прошел благополучно, достаточно добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности и строго следовать исполнительской дисциплине.

Скорпион

Скорпионам, возможно, пора вспомнить о том, что все новое, это хорошо забытое старое. Это может быть актуальным для тех, кто сосредоточен на завершении работ, например на сдаче под ключ строительных объектов или завершении ремонтных работ. В этом случае старые методы работы могут оказаться эффективнее. Также это благоприятный день для работы над отчетной документацией.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется действовать осмотрительнее в работе с техникой и механизмами. Возможны технические сбои, нештатные аварийные ситуации с повышением вероятности травматизма. Работа в спокойных и комфортных условиях будет наиболее эффективной. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает удаленно.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами и единомышленниками. Делайте ставку на тех партнеров, кто давно с вами сотрудничает и доказал свою надежность. Во второй половине дня нежелательно подписывать важные документы. В это время не исключены нарушения договорных отношений. Могут возникнуть осложнения в отношениях с клиентами.

Водолей

У Водолеев могут установиться вполне конструктивные отношения с начальством и коллегами. Используйте этот день для продвижения к поставленной цели, пусть даже это будут минимальные сдвиги. Весьма непросто пройдет этот день для студентов, проходящих производственную практику. Наработка профессиональных навыков может быть связана с некоторыми затруднениями.

Рыбы

У Рыб прекрасное время для критической переоценки собственных взглядов и внесения корректив в стратегию своего поведения. Работа над ошибками – это лучшее, что вы можете сделать сегодня в плане личностного развития. Во второй половине дня воздержитесь от валютного обмена и оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи.