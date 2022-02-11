Общаемся в онлайне — гороскоп на 12 февраля

12-13 лунные сутки. Сегодня ингрессия Луны в знак Рака усилит связи с домом, семьей и прошлым.

В зависимости от ситуации на первый план выйдут кровные или духовные узы. Желаемого в этот день можно добиться несколькими способами, а любой шаг даст несколько эффектов (в основном, хороших). Есть шанс привлечь дополнительные ресурсы. Проявив чуть больше изобретательности, можно осуществить ловкую многоступенчатую комбинацию. «Узкое место» дня - двойственные моменты, связанные со столкновением интересов или вкусов и требующие быстрого выбора: в этом случае возможны короткие размолвки даже с самыми близкими людьми.

Овен

Сегодня Овнам напомнят о себе домашние дела или семейные обстоятельства. Не исключено, что в ближайшие дни им придется остаться дома или поддерживать контакт с домочадцами на расстоянии, а за рубежом чаще общаться с земляками. Некоторым Овнам (особенно мартовским) придется разрываться между домой и работой, так как занятость будет сочетаться у них с потребностью в семье, доме и близких людях.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать контакты с близкими людьми, в качестве попутчиков и помощников выбирать родственников, соотечественников, старых друзей, давних коллег и соседей. Этот день может усилить как потребность в конкретной помощи с их стороны, так и тягу к душевному общению с ними. Он хорош для многоцелевых прогулок, в которых ждет масса полезных, удачных и забавных моментов.

Близнецы

Этот день вынуждает Близнецов стать более хозяйственными и предприимчивыми. Звезды советуют направить энергию на текущие дела. Сегодня хорошо заниматься бизнесом и домом, решать финансовые проблемы или судьбу ненужных вещей. Интуиция подскажет ловкий ход, позволяющий «убить одним выстрелом двух зайцев» - например, уладить взаимные претензии и избавиться от лишнего путем многоступенчатого обмена.

Рак

Сегодня у Раков сразу несколько сильных желаний - или одно, но противоречивое. Потребность защитить свои интересы может сочетаться с надеждой удержать личное счастье или испытать удовлетворение от доброго дела. Многие Раки будут нуждаться в командной игре и помощи друзей. В большинстве дел их заранее ждет удача, но иногда им придется добавлять к ней хитроумие, дипломатичность или изворотливость.

Лев

Этот день не все Львы смогут посвятить своим личным нуждам. Многим Львам придется заниматься бизнесом, хлопотать по хозяйству или поддерживать близких. Возможно, ради этого им придется пожертвовать частью собственных планов. Самоотверженность будет вознаграждена душевной теплотой, дружеской поддержкой, моральной опорой в лице делового или семейного клана. Можно успешно поработать на безопасность.

Дева

У Дев есть возможность провести этот день с пользой, при условии, что время не упущено. Если остается шанс продвинуть свои интересы, стоит поторопиться: не исключено, что уже завтра он исчезнет. Это подходящие сутки для обращения за помощью к друзьям, родственникам и влиятельным людям, для обновлений и внедрения изобретений. Можно найти оригинальный способ добиться прогресса в любовных делах.

Весы

День несет Весам целый комплекс эмоционально окрашенных забот. Его задача - добиться подвижек в нескольких направлениях и при этом никого не обидеть, включая себя. Стоит заранее расставить приоритеты, чтобы не оказаться в двойственном положении и не сжечь часть душевной энергии зря. Правильная организация хлопот поможет бонусом успеть сделать доброе дело, например, помочь другу или животному.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет удача. Не исключено, что порой она будет приходить странными и забавными путями - например, через неожиданное оригинальное разрешение какой-то дилеммы. В большинстве деловых и личных ситуаций будет выбран верный путь. Возможно счастливое стечение обстоятельств в семейных делах и личной жизни. Удачно пойдут дела за рубежом, контакты с иностранцами и дальними родственниками.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов могут сыграть роль родственные привязанности, духовные или эмоциональные корни. Не исключена тесная связь с прошлым и на материальном уровне: этот день активизирует сюжеты, связанные с наследством и семейной собственностью. Важна взаимовыручка в пределах рода, клана. Родители или другие родственники могут помочь в разрешении денежных недоразумений, проблем с жильем и детьми.

Козерог

Сегодня Козерогам нужно поддерживать баланс в деловых и личных отношениях. К счастью, день дает им для этого сразу несколько инструментов: симпатию, дружелюбие, доверие, юмор, духовные узы, взаимную выгоду. Наиболее сложной задачей может стать поддержка равновесия в близком кругу: в семье, браке, общении с домочадцами. Здесь важно поддержать уже найденный компромисс, избегая вражды и нервозности.

Водолей

Сегодня у Водолеев возможны хлопоты. Не исключено, что вместо отдыха им придется помогать близким, заниматься хозяйством, зарабатывать деньги, принять срочный вызов. Это день полезных действий, но польза - не единственный критерий важности дела: даже рутинные моменты этих суток могут врезаться в память благодаря их эмоциональной составляющей. Наряду с долгом сильным мотивом будет сопереживание.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно чувствуют источник своей удачи и вряд ли пройдут мимо него. Звезды советуют им прислушиваться к своим неожиданным желаниям и не ограничиваться одним способом их исполнения. Это день творчества, он дает поле для изобретательности и помогает, при необходимости, привлечь к делу единомышленников. Рекомендуется осторожность в материальных вопросах, при обменах и выборе покупок.