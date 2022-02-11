Укрепляем духовные узы — любовный гороскоп на 12 февраля

Самое время говорить по душам и раскрывать тайны.

Овен

Сегодня Овны нуждаются в домашнем уюте, хотя могут этого не показывать явно. Даже будучи занятыми наравне со своим партнером, многие Овны будут стараться выкраивать время и ресурсы для общего с ним дома. Не исключено, что иногда это будет приводить к двойственным ситуациям, ревности и нервозности.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам приятное свидание, но предупреждают их о его своеобразной атмосфере. Не исключено, что на протяжении всей встречи и даже по дороге к ней придется отвлекаться на множественные срочные дела и контакты. Не стоит выбирать этот день, если вы мечтаете о полной интимности.

Близнецы

Сегодня личная жизнь для Близнецов отнюдь не фатальная моно-идея, у них будут и другие интересы. Свидание станет для них удачным, если они поймают нужную для него эмоциональную волну. Для важного шага в любви этот день лучше не выбирать: вскоре могут измениться планы, взгляды на отношения и секс.

Рак

Сегодня гармония любовных отношений Раков во многом зависит от их реакций на внешние обстоятельства и на чужие поступки (инициативы партнера, выпады соперников). В неоднозначной ситуации, связанной с личной жизнью, им будет необходимо выбирать верную тактику и порой решаться на нестандартный ход.

Лев

Влюбленным Львам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не стремиться на передний план и не афишировать свои чувства. Эта рекомендация не означает пассивности - скорее, она потребует скрытности. Не обязательно сообщать всему миру, что вы боретесь за любовь или наслаждаетесь минутами счастья.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам идти в любви «от противного» - например, планировать не свидание, а вечеринку с друзьями или деловое мероприятие. Это день странностей и везения в нестандартных условиях, поэтому и романтические симпатии будут активнее развиваться в фоновом, а не приоритетном режиме.

Весы

Сегодня Весам важно определиться со своими желаниями - в противном случае в любви их начнет эмоционально задевать любая мелочь. Также им стоит принять, что каждая ситуация дня требует своей оригинальной тактики. Если то же самое сделает партнер, в паре образуется идеальный динамический баланс.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать этот день, если они мечтают о новой любви или надеются на прогресс в уже сложившихся отношениях. Удачное стечение событий позволит им сделать к этой цели один или даже несколько шагов. Расстояние или разница убеждений сегодня не уменьшат, а увеличат взаимную тягу.

Стрелец

Сегодня любовь требует от Стрельцов и душевных, и материальных вложений, но эмоции все же могут оказаться на первом месте. Этот день обостряет тонкие переживания, связанные с интимной жизнью. Также он укрепляет духовные узы между партнерами, за счет прошлого или совместно преодоленных трудностей.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит оправдывать ожидания любимого человека, считаться с его настроением и привычками. Ваш любовный потенциал пропадет зря, если вы обманули веру партнера или пренебрегли частью важного для него любовного ритуала. Остерегайтесь двойственных ситуаций, провоцирующих нервозность.

Водолей

Сегодня у Водолеев мало шансов обратить на себя благосклонное внимание объекта симпатий одним своим присутствием. Для этого им будет необходимо проявить себя с лучшей стороны в каком-то активном и, желательно, полезном действии. Например, быстро прийти на помощь пассии в самый нужный момент.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам удачу в делах сердечных и сулят в них приятные обнадеживающие подвижки. Счастливое стечение внешних обстоятельств удачно дополнится тонкой интуицией. Единственный предупреждающий совет: избегать в любви двойственных моментов, требующих быстрого конкретного выбора.