Самые удачные месяцы в 2022 году

Астролог Анастасия Самусевич рассказала, в каких месяцах ждать удачи представителям всех 12 знаков зодиака.

Овнам нужно ждать мая. Их планета-покровитель Марс окажется в знаке, что придаст больше энергии, сил и приятных сюрпризов, успехи ждут в карьере и личной жизни.

Тельцам подарки принесет апрель — они окунутся в романтические чувства, а Меркурий в Тельце с 11 по 28 апреля даст огромное преимущество перед другими людьми в сферах карьеры, личного роста и обучения.

Близнецы в июне проявят себя и избавятся от страхов на пути к мечте. Управитель знака Меркурий с 13 июня по 4 июля будет в Близнецах, поэтому можно действовать и рисковать.

Раки в июле услышат хорошие новости и познакомятся с нужными людьми. С кем-то расстаться придется навсегда, и к лучшему, а в целом июль будет уютным и семейным.

Лев обнаружит, что август — лучший месяц для саморекламы, продвижения, похвалы себя и своих успехов. В это время надо уделить внимание интересам, карьере и хобби.

Девы , ждите октября. Меркурий в этом месяце попадает в соответствующее созвездие, он обратит внимание на вопросы карьеры и работы. Благоприятное время для общения с начальством, повышения и смены деятельности. Девы должны будут проявить инициативу и взять судьбу в свои руки. Нужно больше общаться и выдвигать новые идеи, особенно в период с 23 сентября по 10 октября.

Весы увидят глобальные перемены уже в феврале — им в это время нужно обратить внимание на личную жизнь и обучение. Путешествия, разъезды, новые проекты — получится все.

Скорпионов порадует декабрь, который покажет итоги всего 2022 года. Даже если придется с кем-то из окружения попрощаться, Скорпионы увидят, что все сложилось как нельзя лучше, будут мудры и спокойны.

Стрелец ощутит перемены в марте: появятся денежные поступления из новых источников. Это могут быть подработки, открытие своего дела и новых горизонтов. Примерно 11-19 марта у них начнется энергетический подъем.

Козерогам в 2022 году будет сложно, но грядущий сентябрь ожидается романтичным и спокойным месяцем. Отношения можно вывести на новый уровень, а жизнь — наладить во многих смыслах.

Мечты Водолеев исполнятся в ноябре. Им рекомендуется строить планы на будущее, ставить перед собой новые цели. Нужно общаться с друзьями и находить новые каналы общения. При этом личная жизнь уйдет на второй план, возможно полезное расставание.

А вот у Рыб звездный час бил в январе — теперь им нужно быть аккуратными и внимательно отнестись к людям, которые могут лгать и обманывать.