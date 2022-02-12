Позвольте себе выдохнуть — финансовый гороскоп на 13 февраля

В этот день не стоит работать. Лучше позвольте себе отдохнуть.

Овен

Овны в этот день, вероятно, будут настроены оптимистически и наделены богатой фантазией. Именно сейчас лучше всего браться за решение сложных нестандартных задач. Творческий подъем переживают деятели сценического искусства. Успешно поработают все те, кто причастен к индустрии спорта, моды, отдыха и развлечений. Свободный график работы более предпочтительный с точки зрения результативности.

Телец

У Тельцов сегодня особое значение сейчас имеет способность доводить до логического конца ранее начатые дела. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку или в семейном бизнесе. У фрилансеров может быть много мелких, но выгодных заказов, которые вы сможете быстро и без особых затрат выполнить.

Близнецы

Близнецы смогут добиться значительных успехов, если проявят дружеское расположение к людям при новых знакомствах, и будут активно сотрудничать с деловыми партнерами. Чем ближе деловые отношения к дружеским, тем успешнее пойдут дела. Процветает торгово-закупочная деятельность. Успешно развивается проектно-конструкторская работа с использованием достижений науки и техники.

Рак

Ракам звезды советуют проявить изобретательность в деле совершенствования профессиональных навыков и профессионального мастерства. Применение технических новинок может резко повысить производительность труда и сократить сроки выполнения плановых работ. Чем выше будет ваш профессиональный статус, тем выше уровень доходов.

Лев

Инициативное поведение Львов в этот день будет вознаграждено новыми успехами. Это удачное время для дальних поездок, встреч с иностранными партнерами, переписки с ними. Успешно развивается внешнеторговая деятельность. Студенты вузов не будут иметь проблем в изучении учебного материала. Неплохое время для работы на вахте.

Дева

Девам в этот день рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Можно на короткое время давать и брать деньги взаймы. Повысятся доходы у тех, кто причастен к ночным заведениям, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу. Дополнительные финансовые поступления помогут вам своевременно оплачивать счета.

Весы

Весы умеют адаптироваться к изменившимся внешним обстоятельствам, и сегодня эта ваша способность будет в полной мере востребована. Проявите гибкость при индивидуальном обслуживании клиентов. Можно делегировать часть своих полномочий деловому партнеру – интересы дела от этого не пострадают. Успешно пойдет переговорный процесс, который может завершиться подписанием договора о сотрудничестве.

Скорпион

Безработные Скорпионы сегодня могут найти неплохой вариант для временной подработки. Если вы подумывали о смене работы, то появится вариант, который вас может заинтересовать. Отношения с коллегами по трудовому коллективу и с начальством складываются гармонично. От вас требуется методичная и четкая работа в соответствии с графиком.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам использовать этот день для того, чтобы повысить свою квалификацию, пополнив багаж знаний. Успешно идут дела у работников дизайнерских и фотографических студий, туристических агентств, преподавателей вузов и тех, кто имеет отношение к судебно-юридической системе. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки за границу и в другие регионы с целью изучения рынков.

Козерог

Для Козерогов, работающих в семейном бизнесе, день складывается успешно. Вы сможете улучшить условия своего труда, оснастить техническими новинками свое рабочее место. Быстрым темпом пойдут ремонтно-строительные работы, особенно если это имеет отношение к коммунальным службам. При необходимости можно обращаться в банк с заявлением о выдаче ипотечного кредита.

Водолей

Звезды советуют Водолеям проявить максимум активности при работе с информацией и в поиске новых деловых связей – это наиболее удачное направление деятельности на сегодня. Успешно развивается и укрепляется деловее партнерство. Легко и свободно происходит движение деловых бумаг и документов. Удачно поработают консультанты, торговцы, социальные работники и водители транспорта.

Рыбы

Для Рыб, работающих по найму, это один из самых успешных дней для деловой активности. Деньги сами идут к вам в руки. Может быть много выгодной работы и заказов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Хорошо внедрять в практику инженерные решения. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства.