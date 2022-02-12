Слова не в силах передать все оттенки чувств — любовный гороскоп на 13 февраля

Сегодня нам нужно меньше говорить и больше чувствовать.

Овен

Сегодня многих Овнов ждет накал страстей, не всегда мирных и гармоничных. Взаимная тяга может сопровождаться (и подогреваться) бытовыми и деловыми спорами. Звезды советуют нейтрализовать вспышки эмоций в спальне или в ходе совместных домашних хлопот, а не в бесплодных спорах, пожирающих энергию.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам приятное свидание и советуют не упускать свой шанс. Для интенсивных контактов с любимым человеком в этот день желательно использовать привычные средства связи. Если вы любите динамику и планируете совместную поездку (прогулку), используйте для нее знакомые маршруты.

Близнецы

В этот день Близнецы не прочь пройти в любви «по краю пропасти» - но уже знакомой и хорошо изученной. Любовное приключение связано с определенными рисками (а иногда и расходами), зато гарантирует глубокие впечатления. Неплохой момент для прощальной встречи, если вы хотите поставить в романе точку.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам активнее откликаться на маневры представителей другого пола, но не рекомендуют перехватывать у них инициативу: в этом случае игра может потерять для них остроту и смысл. Также не стоит спешить с точным ответом на заданный вопрос, лучшим вариантом будет уклончивость.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам получать удовольствие от интимной стороны любви, в широком смысле этого слова. Можно провести время в романтическом уютном убежище или вместе заняться общими хлопотами. Цените в отношениях доверие и наслаждайтесь возможностью побыть наедине, сбросив официальную маску.

Дева

Сегодня Девам стоит успеть сказать своим любимым самое важное, резюмируя недавние события и делая из них выводы. Если на таком диалоге настаивает любимый человек, вам стоит пойти ему навстречу: не исключено, что через день-другой он передумает, или обстоятельства станут менее удобными для разговора.

Весы

Весам стоит помнить, что любовную гармонию сегодня легко нарушить и трудно восстановить. Не стоит вступать в надоевшие споры, так как в ближайшие дни их тональность существенно изменится или они уйдут в прошлое. Стоит повременить с предложением, признанием, вопросом, попыткой заново договориться.

Скорпион

Этот день позволяет Скорпионам оставаться в любви романтиками и надеяться на счастливое будущее. Звезды советуют не медлить с любовной перепиской, особенно если объект симпатий далеко от вас: не исключено, что в ближайшие дни связь затруднится, и придется ждать следующего благоприятного периода.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают влюбленным Стрельцам погрузиться в мир тонких интимных или духовных переживаний, но не советуют много и долго о нем говорить: слова будут не в силах передать все оттенки чувств. Не стоит говорить и о неприятном. Желательно повременить с новым предложением или инициативой.

Козерог

Сегодня Козерогам требуется повышенная деликатность в общении с любимым человеком. Нежелательна болтливость. Не стоит задавать необязательные вопросы: тема и тон, которые кажутся вам невинными, собеседнику могут показаться обидными. Также не стоит форсировать разговор, если тема уже исчерпана.

Водолей

Сегодня усилия влюбленных Водолеев могут стоить им дорого в энергетическом плане и при этом давать неудовлетворительный результат. В некоторых случаях старания представителей этого знака обернутся против них. Не стоит отправлять любовные письма, оправдываться и навязывать пассии свое общество.

Рыбы

В этот день для Рыб не существует нерешаемых проблем в любви. Их искусству лавировать в обстоятельствах и заранее предугадывать развитие событий можно лишь молча позавидовать. Звезды советуют не откладывать свидание, не медлить с ответом или с вопросом, который хочется задать любимому человеку.