Устанавливаем духовный контакт — гороскоп на 13 февраля

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке придает особое значение эмоциям.

Для взаимопонимания с нужными людьми будет важнее не объясниться вербально, а установить душевный контакт или оказаться в подходящим образом «заряженной» атмосфере. Разрешать противоречия поможет интуиция, а предвидеть будущее проницательность. Будет иметь значение духовный срез событий. Это день сильных чувств и желаний, которые могут выражаться резковато. Вероятна доля агрессии при стремлении защитить свой дом, дело или семью. Возможны мини-травмы и порча вещей. Желательно сворачивать старые темы в разговорах и пока не затрагивать новые.

Овен

Сегодня многие Овны нуждаются в домашнем уюте, как противовесе работе или социальным связям. Однако их привязанность к дому может соседствовать с недовольством бытом или близкими. Звезды советуют не форсировать недавние споры: вскоре ситуация изменится и эмоционально заряженная полемика утратит смысл. Часть негатива можно сбросить в виртуальном мире - например, в музыке или компьютерных играх.

Телец

Сегодня в окружении Тельцов кипит жизнь и вспыхивают искры эмоций, поэтому скука им не грозит. Многие Тельцы окажутся вовлеченными в деловое приключение или в активный флирт. Окружающая обстановка будет подпитывать фантазии о близком или отдаленном будущем. Новости этого дня полезны, но могут оказаться запоздалыми. Стоит доводить до конца переговоры и извлекать все возможное из привычных маршрутов.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют хозяйственно-бытовую и деловую активность Близнецов - особенно если она направлена на закрытие дел и выход из «крутого пике» затяжных проблем. Если остались критичные вопросы, лучше направить внимание именно на них - например, на финальную переписку, погашение долга, сброс балласта или сведение баланса. Развлечения и сделки в этот день затратны и несколько рискованны.

Рак

Сегодня у Раков есть выбор: подхватить или отклонить чужую инициативу. Звезды не видят ничего плохого в активном взаимодействии - но намекают, что успех зависит от начального выбора и дальнейшей тактики. Не стоит «принимать мячи» от тех, кто склонен к двойной игре, и провоцировать на нее тех, кто намеревался играть честно. Идеальный спарринг возможен лишь с людьми, близкими по духу и интересам.

Лев

Сегодня Львам лучше отказаться от попыток быть в центре внимания. Если вчера уже был взят курс на тайную тактику, не стоит ей изменять: это позволит довести до конца начатое, не отвлекаясь на внешние атрибуты успеха и не тратя силы на соответствие стандартам. Нежелательно афишировать свои контакты, источники дохода и полезной информации, методы ведения бизнеса и поправки здоровья, личные симпатии.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам провести время в обществе близких людей, либо возможных партнеров и клиентов. Стоит принять приглашение на корпоратив или частную вечеринку, где можно поддержать влиятельные знакомства. Не стоит злоупотреблять вербальными контактами: в непринужденной обстановке лучший способ наладить контакт - родство душ, а в официальных переговорах вскоре изменятся вводные данные.

Весы

Сегодня Весам важно сохранять душевное равновесие - которое, в свою очередь, может зависеть от баланса между домой и работой, семьей и личными интересами. В противном случае не исключены деловые неурядицы, семейные и супружеские раздоры. Чтобы сэкономить силы, лучше не вступать в знакомый спор: вскоре ваши позиции усилятся, у вас появятся весомые аргументы, или необходимость в полемике отпадет.

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам благоприятное развитие событий. Можно надеяться на удачное разрешение противоречий, добрые знаки в финансовых и любовных делах. Не стоит откладывать общение на насущные темы, завершение исследования и переписки, информационный поиск, поездку по освоенному маршруту: не исключено, что удобный путь или канал связи вскоре будет закрыт.

Стрелец

Сегодня Стрельцам помогают такие качества, как семейственность, привязанность к близким, инстинкт самосохранения. Возможна повышенная музыкальность, обостренная чувствительность, склонность к ностальгии или мистике, глубокому погружению в интимную или духовную жизнь. Не исключены навязчивые мысли или фантазии, но не стоит рисковать и предпринимать под их влиянием какие-либо конкретные действия.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отказаться от идеи выступить с предложением или начать переговоры. Диалог может зайти в тупик, а вопрос «повиснуть в воздухе». Если с предложением обращаются к вам, имеет смысл отмолчаться или ответить уклончиво. Не лучший ход - попытка объясниться или выдвинуть претензию, если отношения накалились: лучше найти другой способ погасить конфликт или попытаться его избежать.

Водолей

Сегодня Водолеям может потребоваться помощь или услуга. Стоит следить за самочувствием: хлопоты и связанные с ними эмоциональные нагрузки способны спровоцировать обострение хронического недуга. Звезды также подсказывают, что в этот день возрастает риск мелких травм, и могут болезненно восприниматься лечебные процедуры. Не рекомендуется много говорить, совершать поездки и приступать к новым делам.

Рыбы

Сегодня Рыбы благополучно избегают рисков, а поражения ухитряются свести к минимуму и обернуть себе же на пользу. Сильной стороной многих Рыбы будет творческая фантазия, чувствительность, а также проницательность, позволяющая им предугадывать ход событий. Звезды советуют поторопиться с завершающим сообщением на непростую тему: возможно, впереди период вынужденного или добровольного молчания.