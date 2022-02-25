Топ-6 знаков зодиака, которые не умеют дружить и любить

Этих представителей зодиакального круга легко вывести из себя.

Как сообщает «Пятый канал», астрологи назвали 6 знаков зодиака, которые часто испытывают неприязнь к окружающим.

1 Скорпионы

Представители этого водного знака Зодиака не всегда открыто говорят о своей ненависти, часто скрывая истинные чувства. Скорпионы не будут терпеть неуважение по отношению к ним и сразу ответят взаимностью на негатив. Кроме того, скорпионов также раздражают улыбчивые и простые люди, ведь за милой наружностью, может скрываться лицемер.

2 Овны

Овны ждут от окружающих людей признания их заслуг и безоговорочной любви. Не получив желаемое, этот знак Зодиака обижается и начинает ненавидеть человека. Раздражение овнов также может перейти в открытую месть.

3 Девы

Этот знак Зодиака отличается своей практичностью и продуманностью. Девы привыкли планировать все на несколько лет вперед и очень злятся, когда что-то идет не так. Поэтому девы не скрывают своей неприязни к людям, которые мешают им достичь желаемого.

4 Водолеи

Водолеи очень просто раздражаются на окружающих людей, причем без видимой на то причины. Подобно скорпионам, этот знак Зодиака умеет скрывать свое плохое отношение. Водолеи не будут устраивать больших скандалов, однако все равно не оставят без наказания своих врагов.

5 Козероги

Козероги всегда долго вынашивают обиду и наблюдают за своими врагами. Несмотря на то, что представителей этого земного знака Зодиака сложно вывести из себя, они всегда ответят на плохое к ним отношение и начнут мстить.

6 Стрельцы

Этот знак Зодиака раздражается на людей, которое общаются с ним неуважительно. Встретив такого человека, стрельцы начнут обижать его в ответ едкими фразами и саркастичными высказываниями. Однако со всеми остальными стрельцы ведут себя мило и дружелюбно.

Фото:кадр из сериала «Королевы крика»