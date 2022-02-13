Смело идем вперед — финансовый гороскоп на 14 февраля

Сегодня не стоит стесняться, чтобы добиться того, о чем так давно мечтали.

Овен

Овны в этот день смогут повысить эффективность своего делового партнерского сотрудничества. Прежде всего, старайтесь обязательно согласовывать свои планы с партнерами. Планы, составленные сегодня, имеют все шансы на реализацию в намеченные сроки. Можно вести переговоры на многосторонней основе и добиться принятия компромиссных решений среди нескольких участников.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, работающих над выполнением плановых заданий. Улучшается взаимодействие между начальством и подчиненными. Весь трудовой коллектив ставится подобным четко отлаженному часовому механизму, где каждый выполняет свои обязанности и не мешает работе других. Ваш добросовестный труд может быть отмечен и поощрен начальством.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут проявить себя наилучшим образом в творческих и конкурентных видах деятельности. Вы имеете неплохие шансы занять призовые места в конкурсах, кастингах. Можно публиковать резюме в интернете в поисках более интересной и престижной работы. Наиболее предпочтительным и результативным может стать труд по свободному графику.

Рак

У Раков благоприятное время для мер по укреплению финансовой безопасности. Прежде всего, это относится к электронным платежным системам, смены паролей и установки защитных программ от несанкционированного доступа. Удачным решением может стать оформление договора на страхование имущества. Можно обращаться с запросом в банк на получение ипотечного кредита.

Лев

Сила Львов сегодня в умении находить взаимопонимание с совершенно разными людьми и использовать наработанные деловые связи в своих интересах. Этот день будет наполнен множеством контактов самого разного характера. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Новые деловые знакомства могут впоследствии перерасти в полноценное деловое сотрудничество.

Дева

У Дев сегодня все основные дела пойдут как по маслу. Это замечательный день для восстановления доброжелательных и конструктивных отношений с коллегами по трудовому коллективу. Текущие дела легко и беспрепятственно решаются, может вырасти производительность труда. Наиболее преуспеют те из вас, кто работает на сдельной системе оплаты – объем работы будет синхронно привязан к уровню доходов.

Весы

Весам необходимо искать себе такую работу, в которой можно проявить свои таланты и способности. При этом очень важно иметь возможность действовать свободно и инициативно. Также это хорошее время для изменения стиля поведения и внешнего облика. Смены имиджа особенно успешно повлияет на работу деловых женщин.

Скорпион

У Скорпионов наступает очень комфортное время для уединенной сосредоточенной работы. Рекомендован индивидуальный творческий и надомный труд, научно-исследовательская работа. Вырастут доходы у тех, кто занимается сделками с недвижимостью. Успешно идет работа по анализу состояния бюджета и подготовке отчетной документации.

Стрелец

У Стрельцов замечательное время для обмена мнениями, деловых встреч, контактов, учебы, поездок, заключения торговых сделок. Вы сможете координировать работу разных людей, объединяя их вокруг общего дела. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить общий язык с людьми. Старайтесь работать с прицелом на перспективу.

Козерог

Козероги в этот день имеют неплохие шансы для укрепления своего профессионального положения. Вам могут предложить повышение в должности, или же вы можете улучшить свое финансовое положение. Безработные смогут найти хорошую работу, с перспективой карьерного роста. Прекрасное время для повышения уровня профессионального мастерства – это может положительно отразиться на ваших доходах.

Водолей

У Водолеев наступает прекрасное время для инициативного и смелого поведения, направленного на экономическую экспансию, завоевание новых рынков сбыта, поиска перспективных направлений. Многие из вас добьются успеха за счет повышения уровня профессионального образования – сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации.

Рыбы

У типичных Рыб может улучшиться финансовое положение. Это хорошее время для размещения депозитного вклада и проведения разного рода финансовых операций. Успехов добьются те, чья работа связана с морем, ночными заведениями, курортно-санаторными учреждениями, режимными и охраняемыми объектами. Хорошее время для погашения и возвращения долгов.