Начинаем неделю бодро — гороскоп на 14 февраля

14-15 лунные сутки. Сегодня рассогласованное влияние Луны и Меркурия создаст заминки утром, но силу они сохранят до ночи.

Меняются акценты в общении. Возможны зависания программ из-за обновлений. Стоит дождаться нужной информации: последних новостей и прогнозов, оглашения официальных данных, сообщений от друзей или знающих людей. Лучше повременить с публикацией контента, собеседованием, началом переговоров, исследований, учебных занятий и любыми другими делами, где важны коммуникации, а также с выбором средств связи, маршрутов, игрового и другого программного обеспечения, электроники и компьютерных аксессуаров.

Овен

Утром Овнам важно следить за тоном своих слов и улавливать негативный подтекст в чужих (особенно у домочадцев и начальства). «Мирное» замечание, высказанное напоследок, может не подвести черту, а намекнуть на неизжитое недовольство и тлеющий конфликт. Это не лучший момент для договоренностей и примирений. Вечером нежелательно строить планы или ставить эксперименты, не дождавшись свежих новостей.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам повременить с командировкой, собеседованием, отправкой заявки, началом официальных переговоров. Любой креативный порыв лучше сдержать до поступления точной информации (приказа, плана, инструкции, объявления). Вечер может пройти в предчувствии сюрприза, в ожидании новости, вердикта или «команды сверху», в работе над окончательными формулировками или расчетами.

Близнецы

Близнецы на пороге улучшений, но сегодня им не стоит спешить с начинаниями: неполная информация или собственная неготовность подпортят старт любого дела. Могут задерживаться доставки, подтверждения и разрешения. Лучше повременить с отправкой в путь, дождаться вестей от далеких друзей или сообщений из официальных источников, отложить целевой контакт, денежный перевод. Подвижки вероятнее вечером.

Рак

Сегодня Ракам не стоит вести переговоры, полагаться на слова новых и случайных людей. Даже заявления близких друзей и проверенных партнеров могут быть данью моменту и настроению. Сделка, заключенная в этот день, не гарантирует ни выполнения обещаний, ни стабильности отношений, вскоре может потребоваться уточнение договора. Вечером стоит следить за новостями на критичные для себя социальные темы.

Лев

Этот день может начаться для Львов с ожидания известий от нужных людей. Вероятны задержки предложений, заминки с оформлением договора, переносы выступлений и встреч. Может медлить партнер, оппонент, заказчик, друг, работодатель. Вечером у многих Львов возрастет желание напомнить о себе словом или делом, но звезды советуют вначале дождаться официальной вести «с того берега»: приглашения, запроса.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам сделать паузу в важных делах и осознать смену акцентов в своих мыслях. Размышления о свободном творчестве, хобби, удовольствиях либо личной жизни могут все чаще уступать место думам о работе, долге или здоровье, о пользе порядка, системы и воздержания (например, диеты). Многие Девы окажутся заложниками своих прежних планов или обязательств, не оставляющих им выбора.

Весы

Сегодня Весам полезно бросить взгляд в близкое будущее: оно сулит снижение нагрузок и сброс напряжения, больше порядка и стабильности. Самое время вернуться к исходной стратегии: планам, программам, заметкам. Могут требовать частичного пересмотра или подтверждения документы и соглашения, связанные с недвижимостью, детьми или свободным творчеством. Возможно, пора позволить себе законный отдых.

Скорпион

Сегодня Скорпионы отметят смещение вектора своих интересов. В фокус внимания могут все чаще попадать жилищные планы, отношения с «командой» (семьей, друзьями) или дела детей. В их группе появится новая тема для разговора или повод вернуться к приостановленной дискуссии. Может частично измениться взгляд на программы и средства связи, на вопросы профессионального роста или творческой самореализации.

Стрелец

Для Стрельцов день может начаться с глубоких переживаний, преждевременных или запоздалых размышлений с экзистенциальной ноткой. К вечеру возрастет их энергия, может усилиться любознательность или общительность, настрой станет более оптимистичным - но исполнение их желаний, как и ответы на вопросы, часто будет задерживаться. Возможны заминки со связью. Лучше повременить с отправкой в путешествие.

Козерог

Козерогам пора перестраивать стиль мышления и общения. Болтливость сегодня лишь отнимет у них энергию. Им стоит воздержаться от язвительных замечаний ради своего последнего слова в диалоге: это может стоить им добрых отношений с собеседником, несмотря на их обаяние и другие достоинства. Не стоит спешить с новыми тратами, особенно с покупкой программного обеспечения, электроники и средств связи.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит форсировать переговоры и значимые личные встречи, торопиться с высказыванием своих выстраданных выводов или с публикацией своих фото (видео): преждевременно поданный голос снизит предполагаемый эффект. Вдвойне важно удержаться от подобного искушения вечером. Лучше использовать этот день для подготовки документов и материалов, коррекции формулировок, уточнения аргументов.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам следить за социальными новостями и мнениями в своем профессиональном сообществе, а также за айти-новинками. Это поможет им получить своевременное предупреждение, если в важной для них области назрел информационный вакуум. Возможно, пора запастись полезной информацией, обновить рабочие программы, скачать в Сети актуальный материал или подключить аварийный канал связи.