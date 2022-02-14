Хватит слушать чужие советы — любовный гороскоп на 15 февраля

Сегодня нам стоит реже слушать других и чаще — себя самого.

Овен

Этот день может внести в романтические планы Овнов отдельные изменения. Не исключено, что им придется пересмотреть намеченную программу свидания, перейти на другую систему связи с любимым человеком или заново назначить время встречи. Звезды подсказывают, что такие поправки окажутся к лучшему.

Телец

Сегодня чувства Тельцов остаются прежними, а вот мысли вполне могут принять новое направление. Звезды подсказывают, что все изменения сейчас работают на их любовные планы, и советуют не слишком сопротивляться, если та или иная перемена покажется им неожиданной или непонятной: у судьбы своя логика.

Близнецы

Влюбленным Близнецам день вернет дальновидность, а также способность мыслить логично и слышать советы друзей. Они начнут успешнее разделять в своем сознании чувства и здравый смысл. В зависимости от ситуации это пойдет на пользу их отношениям или поможет им найти новые приятные стороны в свободе.

Рак

Сегодняшние известия могут сподвигнуть Раков на мысли о смене планов или ценностей, подтолкнуть к эксперименту. Звезды не советуют распространять этот порыв на личную жизнь, так как логика развития событий в ней сейчас является оптимальной. А вот обсудить с партнером горячие новости не помешает.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам настроиться на разговор с любимым человеком: он готов сказать что-то важное, но вряд ли захочет повторять свое предложение дважды. Кроме того, вскоре диалогу могут помешать обстоятельства. Не медлите с ответом на заданный вопрос и помните, что он должен быть честным.

Дева

Сегодня внимание Дев может оказаться сосредоточено на служебных или других рутинных делах. Часто именно под свое новое рутинное повседневное расписание им придется подстраивать личную жизнь. Важно следить, чтобы она не утратила яркие краски и не превратилась в дежурную составляющую суровых будней.

Весы

Влюбленным Весам день поможет вновь начать мыслить логично, дальновидно и конструктивно - и это настоящий подарок небес тем Весам, которые устали от бурных страстей или психологического напряжения в своем романе. Они поймут, что ключ к счастью (или хотя бы к ясности) по-прежнему у них в руках.

Скорпион

Сегодня Скорпионы поймут, что им не избежать серьезного разговора с любимым человеком, но мудро предпочтут с ним не торопиться. Не исключено, что он будет прямо касаться болезненной для одного или обоих партнеров темы - например, вопроса личной свободы, домашнего уклада, детей или дружеского круга.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы общительны, дружелюбны и способны обернуть себе на пользу любые неожиданные обстоятельства. Свидание пройдет отлично, если рядом с ними окажется интеллектуал, «артист» или романтик. С излишней прагматичным партнером Стрельцы в этот день могут не найти общего языка.

Козерог

Сегодня Козероги склонны немного иначе взглянуть на свои любовные дела. Из-за природной тяги к тщательности переоценка ситуации может занять у них какое-то время. До окончания этого процесса звезды не советуют им торопиться с новыми инициативами: они любимы и им не нужно бороться за свое счастье.

Водолей

В этот день у влюбленных Водолеев усиливается тяга к общению, причем важнее всего им честно высказать свою мысль. Они не смогут промолчать в ответ на сообщение партнера, а если его не предвидится, то найдут способ начать разговор сами. Им важно не потерять контроль над собой и над ходом беседы.

Рыбы

Сегодня собственное мнение Рыб в делах сердечных может незаметно начать подменяться шаблонным: контентом глянцевых изданий, советами друзей или психологов. «Глас народный» может потеснить их собственную тонкую интуицию. В ближайшее время им лучше не делиться своими тайными мыслями с партнером.