Остаемся наедине с самим собой — финансовый гороскоп на 15 февраля

Сегодня лучше уйти от людей подальше — уединение поможет работать быстрее.

Овен

Звезды советуют Овнам не столько проявлять инициативу, сколько ориентироваться на запросы деловых партнеров и клиентов. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. В этот день гораздо выгоднее будет адаптироваться к внешним обстоятельствам.

Телец

Типичные Тельцы сегодня с утра могут почувствовать прилив сил и энергии. Это положительно отразится на увеличении работоспособности, повышении производительности труда. Особенно это относится к физическому труду и тем, кто работает с машинами и механизмами. Обращайте особое внимание на использование технических новинок в своей работе.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут повысить свою профессиональную квалификацию. Во многом это произойдет в ходе обмена опытом с более опытными коллегами. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы с тем, чтобы найти более выгодные варианты для развития бизнеса.

Рак

У Раков удачный день для завершения работы над проектами и подведения итогов. Можно сдавать финансовые отчеты начальству, а также заниматься анализом состояния собственного бюджета. Можете рассчитывать на всемерную помощь и поддержку со стороны близких родственников и членов семьи. Успешно поработают строители, коммунальщики и те, кто сдает недвижимость в аренду.

Лев

У Львов в этот день могут возобновиться ранее прерванные деловые контакты. Также это хороший день для переговоров с деловыми партнерами, направленных на корректировку ранее достигнутых договорных отношений. День благоприятен для поездок, консультирования, деловой переписки, торговой деятельности. Новое деловое знакомство может положительно отразиться на ведении дел.

Дева

У Дев, чья работа по найму не связана с широким кругом ответственности, день пройдет вполне благополучно. Старайтесь добросовестно выполнять порученное вам дело и строго соблюдать сроки выполнения тех или иных работ. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы добьетесь хороших результатов в работе. Обязательно придерживайтесь графика работ.

Весы

Звезды советуют Весам делать ставку на смелость и инициативу в работе. Поощряйте в себе творческие способности и ищите более эффективные методы работы. Кое-что вы сможете усовершенствовать. Звезды готовы будут поддержать вас в творческих начинаниях. Сегодня вы будете в состоянии наиболее полно реализовать свой потенциал. Но для этого нужно работать на себя, быть индивидуальным предпринимателем.

Скорпион

Скорпионам сейчас выгоднее плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Чем меньше люди знают о ваших намерениях, тем выше эффективность работы. Это хорошее время для надомного труда фрилансеров и семейного бизнеса. Риелторы смогут заключить сделки с недвижимостью. Не стоит афишировать на публике свои намерения – чем меньше окружающие будут об этом знать, тем меньше будет помех.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на решении вопросов информационного плана. Ваши интеллектуальные способности могут усилиться. Успешно проходят деловые поездки, встречи, можно обмениваться опытом и строить совместные планы на будущее с единомышленниками. Хорошо идет процесс обучения, вы легко усвоите новые знания и повторите пройденный материал.

Козерог

Козероги известны своей практичностью, и в этот день смогут превзойти сами себя в этом качестве. Самая эффективная тактика на сегодня для вас – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Не увлекайтесь новшествами и экспериментами. Гораздо важнее показать свою надежность в работе.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется расширять свой кругозор и повышать багаж профессиональных знаний. Смелость, экспансия, дальние поездки и контакты с приезжими – вот что принесет вам успех. Многие из вас получат хорошие новости издалека. Активизируется деловая переписка. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов будут вам полезны.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, придется работать в стесненных условиях, и вы не будете иметь возможность действовать в свободном режиме. Однако тихая и уединенная работы в условиях изоляции может сыграть вам на руку, поскольку никто не будет отвлекать вас от сосредоточенного труда. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимого имущества.