Не поддаемся чувствам — гороскоп на 15 февраля

15-16 лунные сутки. События этого дня во многом определит поток новостей, создаваемый ингрессией Меркурия в знак Водолея.

Будет мало истинных открытий и сюрпризов - чаще будут сбываться прогнозы, подтверждаться расчеты и обновляться стандартные алгоритмы. Возможны вести о плановой проверке, новом ограничении, кадровой перестановке, программном обновлении. Тем не менее ожидается оживление дискуссий и смена акцентов в них. Откроются необходимые по ситуации пути и каналы связи. Возрастет интерес к теме будущего, к свободным профессиям и творчеству, научному прогрессу, социальному фону, к нуждам детей и молодежи.

Овен

Сегодня утром звезды советуют Овнам просмотреть новости и почту, а затем включить сообразительность: в потоке утренней информации может содержаться не только условие задачи, но и набор стандартных сценариев ее решения. В течение дня возможен сюрприз, связанный с деньгами, творчеством, детьми или дружескими планами. От профессиональных забот может отвлечь праздник, корпоратив или игровое хобби.

Телец

Тельцам этот день сулит ожидаемые новости, а бонусом - пару сюрпризов. Может включиться креативная мысль, прийти извещение, связанное с профессиональным образованием, карьерой, домом, детьми, оригинальное предложение, неожиданное распоряжение или приказ. Не исключено совещание с начальником, другом или близкими. Возможно, придется внести поправки в документ или в повестку, сменить систему связи.

Близнецы

Для Близнецов это информативный день. Он помогает им вернуться к надежной системе взглядов или связей, обещает сведения, ценные для продолжения учебы, карьеры, исследования, дружбы или путешествия. Возможны известия издалека или из официальных инстанций, финансовые и другие сюрпризы. Родители получат информацию в связи с делами и планами детей. Полезно следить за местными и мировыми сенсациями.

Рак

Ракам день может принести финансовый сюрприз или предсказуемую перемену. Может появиться повод для экономии или коррекции планов на будущее. Не исключены ограничения либо новые стандарты, вынуждающие пересмотреть бюджет или схему заработка. Полезно иметь не один канал дохода, чтобы комбинировать варианты. Нежелательно закупать предметы первой необходимости для регулярного рутинного использования.

Лев

События дня помогут Львам установить диалог с интересующим человеком или обратную связь с целевой аудиторией. Возможны долгожданные предложения, извещения из официальных инстанций или неформальных сообществ. Не стоит откладывать переговоры, профессиональную консультацию или оформление экспертизы: через несколько дней нужные люди могут исчезнуть из поля зрения или потерять к вашей теме интерес.

Дева

Девам этот день может приготовить новости, связанные с работой, здоровьем, питомцами, услугами, повседневным рутинным режимом и условиями труда. Возможно, потребуется более плотное общение с друзьями, помощниками или коллегами, посещение учреждения, оформление документа, обновление рабочих программ или перенастройка мышления. Многим Девам придется подстроиться под уже знакомую схему или стандарт.

Весы

Сегодня мысли Весов принимают новое конструктивное направление, приятной особенностью которого будет сочетание дисциплины и свободы творчества. При этом многие Весы не сделают принципиальных открытий, а лишь вернутся к удобной схеме, программе или концепции. Это хороший момент для коррекции планов. К их пересмотру может подтолкнуть внешний сюрприз - например, изменение в системе финансирования.

Скорпион

Новости этого дня усилят внимание Скорпионов к теме жилья и семейным делам. Возможен сюрприз или плановое обновление. Может возрасти интерес к ипотеке, ремонту, строительству, праву собственности и наследования, общению с детьми. При уходе в свободную профессию может требоваться пакет документов, обновление старого уклада, модернизация дома или офиса, новый договор с руководством или домочадцами.

Стрелец

Стрельцам этот день откроет нужные пути и источники информации, в том числе за рубежом. Многие Стрельцы вновь получат доступ к надежным каналам связи, компьютерным программам, сетевым сервисам и базам данных, с возможностью их обновить. Пора действовать, если требуется подтверждение, оформление или дублирование документа, цикл системного обучения, серия официальных поездок или дружеских визитов.

Козерог

Козерогам не помешает заново оценить свой бюджет и финансовые перспективы. Радикальные перемены маловероятны, но не избежать смены акцентов - например, перестановки пунктов в списке плановых трат или новой оценки доходности вложений. Возможны новшества в связи с нуждами детей, расходами на отдых, питание или на творческий проект. Конкретные покупки и сделки (особенно случайные) не рекомендуются.

Водолей

Сегодня звезды дают Водолеям право голоса и советуют его использовать: не исключено, что вскоре личную позицию заслонит голос «системы», алгоритм или шаблон. Стоит поспешить, если вы хотите напомнить о себе своей аудитории или от вас ждут экспертного суждения на конкретную тему. В любой беседе возможен нервирующий сюрприз. Желательно знать себе цену, избегать лишнего самопиара и многословия.

Рыбы

В этот день Рыбам стоит чаще бывать в Сети и следить за последними сенсациями в виртуальном пространстве: прилежный мониторинг новостных лент даст им куда больше, чем собственные (пусть и верные) догадки. Одним Рыбам не помешает актуальная информация по используемым программам, сервисам или средствам связи, другим будет важнее поддержать постоянный контакт со своими коллегами и единомышленниками.