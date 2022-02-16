Топ-4 знака зодиака, в которых влюбляются все вокруг

Некоторым людям особенно сильно везет в любви — у них всегда много поклонников и подарков, они окружены заботой и вниманием.

Астрологи уверены, что все зависит от знака зодиака.

Астропсихолог Галина Кулешова рассказала «Пятому каналу», кого из знаков зодиака можно назвать настоящим асом в любви.

1 Стрелец

Стрельцы общительны, жизнерадостны и обладают прекрасным чувством юмора. Они имеют способность покорить своим обаянием любого человека — неудивительно, что представителям этого знака зодиака всегда везет в любви.

2 Весы

Весам покровительствует планета любви — Венера. Представители этого знака зодиака всегда спокойны и уравновешены, что не может не привлекать окружающих людей. Благодаря своей внутренней гармонии Весы способны построить крепкие и слаженные отношения.

3 Козерог

Мужчин-Козерогов можно по праву назвать идеальными партнерами. Они очень трудолюбивые, ответственные и умные, поэтому неудивительно, что в любви им очень даже везет. А вот о женщинах-Козерогах сказать подобного нельзя. Их чрезмерная серьезность отпугивает потенциальных партнеров, не давая отношениям развития.

4 Скорпион

Скорпионы очень эмоциональны и чувственны, но в отношениях они часто проявляют чрезмерную ревность и контроль. Такое поведение приводит к недоверию, угасанию чувств и как итог — разрыву отношений.