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Топ-4 тирана по знаку зодиака

15 февраля 2022ГороскопыWMJ.ru

Далеко не у всех людей получается стать душой компании, установить полезные связи и пользоваться ими постоянно. Вместо этого они предпочитают получать удовольствие от унижения других.

Топ-4 тирана по знаку зодиака

Некоторые люди могут осознанно унижать других, чтобы потешить себя и получить новые эмоции. Астрологи уверены, что рождаются они под определенными знаками Зодиака.

1 Овен

Овны постоянно контролируют всех вокруг, считая, что так будет лучше для них и окружающих. При этом, доказывая свою правоту, представители этого знака Зодиака совершенно не стесняются в выражениях и легко могут кого-то обидеть.

2 Лев

Львы эгоистичны, очень самоуверенны и привыкли быть в центре внимания. Иногда в погоне за лидерством они не замечают как перегибают палку и становятся слишком грубыми и агрессивными.

3 Скорпион

Скорпионы доминируют только над теми, кто им нравится, потому что остальных людей представители этого знака Зодиака просто игнорируют. Они будут требовать угождать им, будут заставлять окружающих действовать по их указке, и вряд ли такое поведение может кому-то понравиться.

4 Водолей

Водолеи в первую очередь ценят свою свободу и независимость. Для них важно личное пространство, поэтому часто они не очень вежливо общаются с окружающими и даже унижают их, а добиться своих целей им помогают шантаж и манипуляции.

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