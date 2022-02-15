Больше шутим и говорим комплименты — любовный гороскоп на 16 февраля

Сегодня стоит одаривать вторую половинку вниманием и комплиментами.

Овен

Сегодня Овнам может быть одинаково важно чувствовать любовь близкого человека и ощущать себя частью коллектива единомышленников. Некоторые Овны успешно решат эту дилемму за счет пребывания в общей компании или занятий совместным оригинальным хобби. Если точек пересечения нет, придется делать выбор.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам самостоятельно искать правильный баланс в своей душе или во внешней жизни. Не стоит «дружески» перекладывать на плечи любимого человека свой личностный выбор, привлекать его к разрешению своих внешних конфликтов или назначать ответственным за свои внутренние метания.

Близнецы

День станет для влюбленных Близнецов ярким и запоминающимся. Они могут расслабиться и играть в ту игру, которую им предлагают обстоятельства. Но им стоит следить, чтобы эта игра не противоречила их убеждениям (особенно если между ними и их партнерами имеется существенная разница во взглядах).

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам выбирать подарок любимому человеку: велика вероятность промахнуться в чем-то важном. Что касается знаков симпатии от других людей, Раки могут попасть в сложное положение: и дар им не слишком нужен, и обидеть дарителя не хочется. Придется искать нестандартный выход.

Лев

Сегодня важный день для тех союзов, которым Львы придают большое значение. Определенный этап общения завершается, теряет смысл часть сложившихся ритуалов или прежняя расстановка ролей. Есть риск спроецировать на партнера свои личностные «баги». Свободным Львам не стоит начинать новые отношения.

Дева

Сегодня Девы готовы служить идее любви как таковой или выполнять конкретные капризы любимого человека. Совместная игра в эти сутки наверняка окажется увлекательной - но Девам, скорее всего, будет отведена в ней подчиненная роль. Если они согласны с таким положением вещей, все пройдет отлично.

Весы

Сегодня Весам стоит пользоваться любой возможностью весело провести время с любимым человеком. Для свидания желательно выбирать яркую, креативную и необычную обстановку. Не отказывайтесь от мелких спонтанных приключений: короткая вспышка эмоций освежит отношения и напомнит, что многое еще впереди.

Скорпион

В этот день звезды настоятельно советуют Скорпионам не поддаваться искушению поразить партнера ярким и креативным широким жестом. Возможно, сегодня окажется уместной репетиция или шуточная заявка, но не стоит предпринимать такой шаг всерьез: лучше дождаться момента, когда вы будете во всеоружии.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам устроить личное свидание вне дома и вдали от территории, за которую они несут ответственность. Хорошо оказаться в месте, знакомом по прошлому: в этом случае, обстановка и атмосфера будут работать на вас, любые недоразумения будут легко и естественно сглаживаться.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит усердствовать в любовных инициативах: они могут дать не тот результат, которого им хотелось. Возможно, отдача окажется слишком мощной, или исполнение их желаний будет сопровождаться дополнительным «спецэффектом» - например, чрезмерным эмоциональным перевозбуждением.

Водолей

Сегодня Водолеи способны затмить своего партнера яркой индивидуальностью, отвести ему роль своего отражения или антагониста. Если партнер самолюбив и претендует на равное положение, есть риск столкновения интересов и даже разрыва. Свободным Водолеям в этот день лучше не начинать новые отношения.

Рыбы

Рыбам звезды намекают, что сегодня им не стоит захватывать инициативу в любви. Одновременно им опасно умалять свою роль и снижать запросы: пройдет всего несколько дней и они не простят себе самоуничижения. Если ситуация не позволяет найти в этой дилемме золотую середину, лучше пока уйти в тень.