Прислушиваемся к интуиции — финансовый гороскоп на 16 февраля

Сегодня внутренний голос будет говорить нам только правильные ответы.

Овен

Овны сегодня могут проявить необычайную энергию и напор при достижении своих целей. Очень важно при этом опираться на солидарную поддержку коллег и подчиненных. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант. Высокие доходы получат те, кто причастен к реальному сектору экономики. Уделяйте больше внимания использованию возможностей имеющейся в вашем распоряжении техники.

Телец

У Тельцов, имеющих творческие профессии, сегодня будут уникальный шанс заявить о себе на широкой публике. Вы сможете стать популярными, в том числе за счет доступа к средствам массовой информации. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия.

Близнецы

У Близнецов удачный день для технической модернизации на своем рабочем месте. Сделайте что-нибудь в направлении благоустройства и комфорта на рабочем месте, и это не замедлит положительно отразиться на уровне ваших доходов. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, коммунальным хозяйством. Хорошо поработают бухгалтера – успешно идет составление финансовых отчетов.

Рак

Полезная информация сама будет идти к Ракам, и благодаря этому вы сможете быть в курсе всех актуальных событий, имеющих прямое отношение к вашей профессиональной деятельности. В первую очередь положительный эффект почувствуют студенты, торговцы, консультанты и водители транспорта. Новое знакомство может пополнить ваши деловые связи и оказаться полезным.

Лев

Львам удастся проявить свою практическую хватку и умение извлекать максимум материальных выгод из сложившейся ситуации. Работа на подчиненных ролях для вас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются великолепно. Благодаря поддержке коллег вы сможете нарастить свои доходы.

Дева

Эмоциональное состояние Дев сегодня во многом будет определять успехи на профессиональном поприще. И здесь очень важна ваша уверенность в собственных силах и оптимистический настрой. Это день лидеров, настроенных на решительные инициативы. Многое завит от уровня вашей самооценки и от того, какое впечатление вы произведете на окружающих.

Весы

Для Весов гораздо благоразумнее сегодня не привлекать к своей персоне внешнего внимания и стараться не отвлекаться на суетные занятия. Этот день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Также это хорошее время для подведения итогов в работе, подготовки отчетов. Удаленная работа на фрилансе может оказаться очень эффективной.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется подключаться к коллективной деятельности. В одиночку вы не сможете реализовать и десятой части того, что планировали. А работая в коллективе, вы почувствуете, что дела обретают мощное ускорение. Быстро идет освоение информационных компьютерных технологий. Расширяется клиентская база у торговцев.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на плановых заданиях, спущенных вам начальством, и методично продвигаться к поставленной цели. Положительный результат получат все те, кто умеет ждать своего часа и в течение длительного времени работать над главной задачей. В этот день не рекомендуется менять сложившийся стиль работы.

Козерог

Козерогам звезды советуют ставить перед собой амбициозные задачи, и смелее браться за решение масштабных вопросов. Возможно, вы и сами не знаете пределов своих возможностей, пока не попробуете их реализовать. Также это прекрасный день для профессионального обучения. Помните, что ваш основной ресурс – это вы сами, ваши профессиональные знания и умения.

Водолей

Водолеям рекомендуется предпринимать самые энергичные шаги по укреплению своего финансового положения. Не бойтесь идти на перемены, на реформирование стиля и методов в своей работе. В прибыли окажутся те, кто причастен к банковскому делу, бухгалтерии, страховому и охранному бизнесу. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок.

Рыбы

Рыбам звезды советуют прилагать усилия для подключения других людей в сферу своих интересов. Продуктивным и полезным становится обмен мнениями, собрания, совещания, направленные на согласование коллективных планов. У вас может усилиться дар предвидения, благодаря чему вы будете способны действовать на опережение событий. Можете рассчитывать на получение денежной премии.